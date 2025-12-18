Politique

SCOT de l’agglomération lyonnaise : la commission d’enquête rend un avis favorable

La commission d’enquête a rendu un avis favorable à l’issue de l’enquête publique sur le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l’agglomération lyonnaise.

Une décision saluée par la Métropole de Lyon, membre du conseil d’administration du SEPAL, qui voit dans cette étape une avancée majeure pour ce document stratégique appelé à fixer la trajectoire de développement du territoire pour les vingt prochaines années.

L’enquête publique s’est déroulée sur 40 jours et a donné lieu à plus de 1000 observations. À son terme, la commission a estimé que le SCOT 2040 présentait une cohérence globale et une ambition à la hauteur des enjeux contemporains, notamment en matière de transition écologique, d’équilibre territorial, de développement maîtrisé et de qualité de vie des habitants.

Dans son avis, la commission souligne plusieurs orientations structurantes du document. Elle met en avant l’innovation environnementale que constitue la création d’une grande trame boisée et agro-bocagère, conçue comme un "climatiseur naturel" destiné à rafraîchir l’agglomération, en particulier dans les secteurs les plus déficitaires en arbres. Elle relève également le volontarisme en matière de logement social, la stratégie économique visant à concilier dynamisme et respect de l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN), ainsi que la requalification des zones commerciales périphériques.

La commission d’enquête a par ailleurs salué la qualité de la concertation menée par le SEPAL tout au long de l’élaboration du projet.

Elle a toutefois assorti son avis de trois réserves, portant sur la clarification des solutions alternatives d’approvisionnement en eau potable afin de réduire la dépendance à la ressource de Crépieux-Charmy, la mise en place d’un outil de pilotage et d’évaluation du SCOT, et l’affirmation du caractère non exclusif du développement dans les seules polarités urbaines.

La Métropole de Lyon indique qu’elle apportera sa contribution pour intégrer ces ajustements dans le dossier final.

L’approbation du SCOT est prévue lors du conseil syndical du SEPAL à l’été 2026.

qui verra vivra le 18/12/2025 à 10:09
Ex Précisions a écrit le 18/12/2025 à 09h01

SCOT toujours pour les écolos !
Cette planification d'urbanisme, théoriquement pour 20 ans, qui définit les grandes orientations d'aménagement pour un territoire a été validée, mais dans 3 mois les pastèques qui s'en réjouissent n'en verront rien...

pourtant aulas le reprend déjà à son compte.

avatar
Ex Précisions le 18/12/2025 à 09:01

SCOT toujours pour les écolos !
Cette planification d'urbanisme, théoriquement pour 20 ans, qui définit les grandes orientations d'aménagement pour un territoire a été validée, mais dans 3 mois les pastèques qui s'en réjouissent n'en verront rien...

avatar
ecologie mon amour le 18/12/2025 à 08:59
Manu_Lyon9 a écrit le 18/12/2025 à 07h19

« la constitution d’une grande trame boisée a l’échelle de l’agglomeezti n jouant le rôle de climatiseur », c’est pas le TRUC que Aulas et son nouveau pote Giordano ont annoncé ? encore du plagia côté Aulas, quelle honte ce mec !

je trouvais ca étrange ce matin de voir une proposition d'aulas.
son programme sera d'exécuter ce que les autres ont initiés.

le pire c'est que ses électeurs ne veulent pas d'arbres et s'il croit s'attirer les bonnes grâces des électeurs verts avec le programme des autres c'est raté.

avatar
Jeff de Lyon le 18/12/2025 à 07:41

Avec les écolos le scot est devenu une forme d'inquisition avec des orientations qui reflètent les mêmes dogmes et approche que EELV veut imposer, des pans entiers sont mis de côté notamment évidemment sur les perspectives de développement (ce qui constituait une des bases des précédents scot).

avatar
aulas =pragmatisme le 18/12/2025 à 07:34
Manu_Lyon9 a écrit le 18/12/2025 à 07h19

« la constitution d’une grande trame boisée a l’échelle de l’agglomeezti n jouant le rôle de climatiseur », c’est pas le TRUC que Aulas et son nouveau pote Giordano ont annoncé ? encore du plagia côté Aulas, quelle honte ce mec !

il saura separer le bon grain de l 'ivraie...il y a des bonnes idees des 2 cotes :le probleme avec les ecolos c est qu ils virent dans l outrance ,un peu de moderation et de bon sens aulassiens seront les bienvenus

avatar
Un grand coup de balai !! le 18/12/2025 à 07:24

Il faudra simplifier tout ça après le départ des escrolos.

avatar
Manu_Lyon9 le 18/12/2025 à 07:19

« la constitution d’une grande trame boisée a l’échelle de l’agglomeezti n jouant le rôle de climatiseur », c’est pas le TRUC que Aulas et son nouveau pote Giordano ont annoncé ? encore du plagia côté Aulas, quelle honte ce mec !

avatar
pie69 le 18/12/2025 à 06:50

mouais… pas mal … mais stop aux logements sociaux !

avatar
miam-miam le 18/12/2025 à 06:36

belles operations immobilieres en vue pour certains...SLUUURRRPPP!!

