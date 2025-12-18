SCOT de l’agglomération lyonnaise : la commission d’enquête rend un avis favorable

Une décision saluée par la Métropole de Lyon, membre du conseil d’administration du SEPAL, qui voit dans cette étape une avancée majeure pour ce document stratégique appelé à fixer la trajectoire de développement du territoire pour les vingt prochaines années.

L’enquête publique s’est déroulée sur 40 jours et a donné lieu à plus de 1000 observations. À son terme, la commission a estimé que le SCOT 2040 présentait une cohérence globale et une ambition à la hauteur des enjeux contemporains, notamment en matière de transition écologique, d’équilibre territorial, de développement maîtrisé et de qualité de vie des habitants.

Dans son avis, la commission souligne plusieurs orientations structurantes du document. Elle met en avant l’innovation environnementale que constitue la création d’une grande trame boisée et agro-bocagère, conçue comme un "climatiseur naturel" destiné à rafraîchir l’agglomération, en particulier dans les secteurs les plus déficitaires en arbres. Elle relève également le volontarisme en matière de logement social, la stratégie économique visant à concilier dynamisme et respect de l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN), ainsi que la requalification des zones commerciales périphériques.

La commission d’enquête a par ailleurs salué la qualité de la concertation menée par le SEPAL tout au long de l’élaboration du projet.

Elle a toutefois assorti son avis de trois réserves, portant sur la clarification des solutions alternatives d’approvisionnement en eau potable afin de réduire la dépendance à la ressource de Crépieux-Charmy, la mise en place d’un outil de pilotage et d’évaluation du SCOT, et l’affirmation du caractère non exclusif du développement dans les seules polarités urbaines.

La Métropole de Lyon indique qu’elle apportera sa contribution pour intégrer ces ajustements dans le dossier final.

L’approbation du SCOT est prévue lors du conseil syndical du SEPAL à l’été 2026.