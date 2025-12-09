L’Hôtel de la Métropole de Lyon évacué en urgence : ce que l’on sait

Les pompiers ont été appelés vers 9h50, ce mardi matin, après le déclenchement de l'alarme incendie au sein de l’Hôtel de la Métropole, situé 20 rue du Lac à Lyon (3e).

Conformément aux procédures internes, l’ensemble du personnel a été immédiatement évacué, tandis qu’un important dispositif était dépêché sur place.

En raison de la taille du bâtiment, une trentaine de sapeurs-pompiers ont immédiatement été mobilisés. Les équipes ont investi les lieux aux côtés du service de sécurité interne afin d’écarter tout risque.

Plus de peur que de mal

Rapidement, l’origine du déclenchement a été identifiée : un échauffement matériel au sein du groupe de climatisation. "Nous sommes allés faire des reconnaissances avec le service de sécurité de l’établissement mais nous n’avons pas eu besoin d’intervenir", nous précisent les pompiers.

Après près d’une heure de vérification, le personnel de la collectivité a été autorisé à réintégrer les bureaux.