Métropole de Lyon bien notée par Fitch : "Ni un audit, ni un jugement sur la qualité de la gestion" selon Jean-Michel Aulas

Le candidat à l'élection municipale lyonnaise affirme que Bruno Bernard et son équipe ont réalisé un mandat cataclysmique, ponctué d'un budget 2026 qu'il juge insincère. Tandis que les Verts lui rétorquent que Fitch Ratings vient de confirmer la note A+ de la collectivité, la meilleure possible.

Mais pour Jean-Michel Aulas, ce n'est pas un argument recevable : "J’ai passé ma vie à piloter des organisations notées par les marchés, les banques et les agences. Je sais ce que mesure une note. L’avis de Fitch n’est ni un audit ni un jugement sur la qualité de la gestion : il analyse exclusivement les recettes et la capacité à rembourser la dette. Il ne dit rien de la sincérité des dépenses, des engagements hors bilan, ni de projections financières sérieuses".

Selon l'ancien président de l'OL, les recettes relevées de la Métropole "reposent surtout sur la hausse de la CFE et des DMTO, autrement dit, une pression fiscale accrue pour rester dans les clous. Et augmenter les impôts pour tenir la note, ce n’est pas gouverner. C’est masquer les faiblesses".

Celui qui réclame un audit indépendant pour clarifier le débat à l'approche des scrutins de mars prochain conclut en estimant que "l’autoglorification est facile. La bonne gestion, elle, se prouve". Et visiblement, la note de Fitch Ratings ne trouvera pas grâce à ses yeux.