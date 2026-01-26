Politique

Métropolitaines 2026 : découvrez les six têtes de liste lyonnaises autour de Jean-Michel Aulas

Métropolitaines 2026 : découvrez les six têtes de liste lyonnaises autour de Jean-Michel Aulas
Métropolitaines 2026 : découvrez les six têtes de liste lyonnaises autour de Jean-Michel Aulas - LyonMag

EXCLUSIF LYONMAG. A un mois et demi du premier tour des élections métropolitaines, Grand Coeur Lyonnais a tranché pour désigner les têtes de liste des six circonscriptions de Lyon.

Comme le révèle notre rédaction, Jean-Michel Aulas a choisi des proches dans Lyon pour tenter de remporter un maximum de conseillers métropolitains les 15 et 22 mars.

La parité est respectée, avec trois femmes et trois hommes. D'anciens élus, notamment proches de Gérard Collomb, sont présents, ainsi que deux personnalités issues de la société civile.

Jean-Michel Aulas, lui, sera numéro 2 sur l'une de ces six listes.

Lyon Ouest (5e et 9e arrondissements)

Yann Cucherat

Passé de champion de gymnastique à adjoint aux Sports de Gérard Collomb, il avait brigué la mairie de Lyon en 2020. Désormais haut responsable du sport français, et soutien d'Aulas de la première heure, il revient en politique par la grande porte.

Lyon Centre (1er, 2e et 4e arrondissements)

Valérie Lorentz-Poinsot

L'ex-directrice générale de Boiron, qui fut aussi administratrice de l'OL, est une figure reconnue du monde économique et sportif lyonnais. Elle s'est notamment engagée en faveur du développement des talents et du leadership féminin. Proche de Jean-Michel Aulas, elle ambitionne d'apporter une ouverture sur le monde économique à la Métropole.

Lyon Sud (7e arrondissement)

Christophe Geourjon

Patron de l'UDI dans la Métropole de Lyon, Christophe Geourjon vit et travaille dans le 7e. Homme de dossiers et de projets, il a prouvé dans les campagnes locales précédentes qu'il disposait souvent du programme le mieux ficelé, notamment sur les enjeux de mobilités et de développement économique.

Lyon Sud Est (8e arrondissement)

Michel Le Faou

Ancien Monsieur Urbanisme sous Gérard Collomb, à la Ville comme à la Métropole, ainsi qu'à la SACVL qu'il présidait, Michel Le Faou est l'une des prises de guerre à gauche pour Jean-Michel Aulas.

Lyon Est (3e arrondissement, partie à l'Est de la ligne de chemin de fer Paris-Lyon)

Hélène Baronnier

Avocate en droit des affaires et de l'énergie, elle a passé 18 ans au sein de la direction juridique d'EDF avant de monter son propre cabinet en 2018. Elle a fondé l'association J'aime Montchat qu'elle a présidé jusqu'en 2025. A ce titre, elle s'est fortement mobilisée sur les sujets de cadre de vie, de mobilités, d'urbanisme et de santé environnementale.

Lyon Nord (3e (partie à l'Ouest de la ligne de chemin de fer Paris-Lyon) et 6e arrondissements)

Sarah Peillon

Sous Gérard Collomb, elle avait siégé à la mairie du 7e, à la Métropole et au Sytral. Référente de Renaissance dans l'agglomération, Sarah Peillon entend apporter son expérience institutionnelle, sa connaissance des enjeux lyonnais et son attachement au service public.

Tags :

métropolitaines 2026

Jean-Michel Aulas

Grand Coeur Lyonnais

Yann Cucherat

Valérie Lorentz-Poinsot

christophe geourjon

michel le faou

Hélène Baronnier

sarah peillon

10 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
LFI 69 le 26/01/2026 à 21:10

J'💛 Aulas

Signaler Répondre
avatar
Ha ha ! Quelle belle naïveté le 26/01/2026 à 20:54
Logiquos a écrit le 26/01/2026 à 20h15

il faut réduire drastiquement le prix du stationnement, cette punition doit être levée

Faut pas rêver ! On va suivre les directives de l'Union Européenne...

Signaler Répondre
avatar
Palazzo le 26/01/2026 à 20:49

Ça change des têtes de liste écologistes, qui ont toutes pour point commun de vivre exclusivement avec de l'argent public

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 26/01/2026 à 20:42

Faire du neuf avec du vieux, là on ne peut que s'incliner, c'est du Aulas.

Signaler Répondre
avatar
Romulus le 26/01/2026 à 20:42

Le Faou, c’est bien lui, ce socialiste, qui prétendait le mois dernier , ne pas rejoindre Aulas pour l’obtention d’un poste ?
Quelle mascarade ces petits politiciens..

Signaler Répondre
avatar
Logiquos le 26/01/2026 à 20:15

il faut réduire drastiquement le prix du stationnement, cette punition doit être levée

Signaler Répondre
avatar
Gui le 26/01/2026 à 20:12

Bon ben voilà je connais tout mes votes pour mars.

Signaler Répondre
avatar
gab le 26/01/2026 à 19:58

Aulas et ses six circonscriptions et 55 conseillers a la METROPOLE .
Veut la Presidence de la METROPOLE.

Signaler Répondre
avatar
Roberto le 26/01/2026 à 19:47

Aulas master class

Signaler Répondre
avatar
Ou est le changement ? le 26/01/2026 à 19:46

Pas de renouveau
On retrouve les anciens perdants des précédentes élections
Copinage malsain
Bref on les ressort du placard

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.