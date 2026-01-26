Métropolitaines 2026 : découvrez les six têtes de liste lyonnaises autour de Jean-Michel Aulas

Comme le révèle notre rédaction, Jean-Michel Aulas a choisi des proches dans Lyon pour tenter de remporter un maximum de conseillers métropolitains les 15 et 22 mars.

La parité est respectée, avec trois femmes et trois hommes. D'anciens élus, notamment proches de Gérard Collomb, sont présents, ainsi que deux personnalités issues de la société civile.

Jean-Michel Aulas, lui, sera numéro 2 sur l'une de ces six listes.

Lyon Ouest (5e et 9e arrondissements)

Yann Cucherat

Passé de champion de gymnastique à adjoint aux Sports de Gérard Collomb, il avait brigué la mairie de Lyon en 2020. Désormais haut responsable du sport français, et soutien d'Aulas de la première heure, il revient en politique par la grande porte.

Lyon Centre (1er, 2e et 4e arrondissements)

Valérie Lorentz-Poinsot

L'ex-directrice générale de Boiron, qui fut aussi administratrice de l'OL, est une figure reconnue du monde économique et sportif lyonnais. Elle s'est notamment engagée en faveur du développement des talents et du leadership féminin. Proche de Jean-Michel Aulas, elle ambitionne d'apporter une ouverture sur le monde économique à la Métropole.

Lyon Sud (7e arrondissement)

Christophe Geourjon

Patron de l'UDI dans la Métropole de Lyon, Christophe Geourjon vit et travaille dans le 7e. Homme de dossiers et de projets, il a prouvé dans les campagnes locales précédentes qu'il disposait souvent du programme le mieux ficelé, notamment sur les enjeux de mobilités et de développement économique.

Lyon Sud Est (8e arrondissement)

Michel Le Faou

Ancien Monsieur Urbanisme sous Gérard Collomb, à la Ville comme à la Métropole, ainsi qu'à la SACVL qu'il présidait, Michel Le Faou est l'une des prises de guerre à gauche pour Jean-Michel Aulas.

Lyon Est (3e arrondissement, partie à l'Est de la ligne de chemin de fer Paris-Lyon)

Hélène Baronnier

Avocate en droit des affaires et de l'énergie, elle a passé 18 ans au sein de la direction juridique d'EDF avant de monter son propre cabinet en 2018. Elle a fondé l'association J'aime Montchat qu'elle a présidé jusqu'en 2025. A ce titre, elle s'est fortement mobilisée sur les sujets de cadre de vie, de mobilités, d'urbanisme et de santé environnementale.

Lyon Nord (3e (partie à l'Ouest de la ligne de chemin de fer Paris-Lyon) et 6e arrondissements)

Sarah Peillon

Sous Gérard Collomb, elle avait siégé à la mairie du 7e, à la Métropole et au Sytral. Référente de Renaissance dans l'agglomération, Sarah Peillon entend apporter son expérience institutionnelle, sa connaissance des enjeux lyonnais et son attachement au service public.