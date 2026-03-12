Près de Lyon : défavorablement connu des services de police, il est enlevé, torturé puis relâché nu sur le périph’

Selon les premiers éléments de l'enquête, l’individu, très défavorablement connu des services de police, aurait été enlevé à la sortie d’un restaurant puis emmené dans une cave, où il aurait été torturé et violé.

Une rançon de 100 000 euros lui aurait été demandée.

La victime aurait ensuite été relâchée complètement dévêtue en plein milieu du périphérique Laurent-Bonnevay avant d’être prise en charge par les pompiers.