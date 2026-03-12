Faits Divers

Près de Lyon : défavorablement connu des services de police, il est enlevé, torturé puis relâché nu sur le périph’ - Lyon Mag

Une enquête a été ouverte après l’enlèvement d’un homme d’une trentaine d’année à Vaulx-en-Velin mercredi.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l’individu, très défavorablement connu des services de police, aurait été enlevé à la sortie d’un restaurant puis emmené dans une cave, où il aurait été torturé et violé.

Une rançon de 100 000 euros lui aurait été demandée. 

La victime aurait ensuite été relâchée complètement dévêtue en plein milieu du périphérique Laurent-Bonnevay avant d’être prise en charge par les pompiers.

14 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Gabin69 le 12/03/2026 à 19:17
le gone de Lyon a écrit le 12/03/2026 à 18h44

Casino les affranchis Heat les mecs reproduisent des scènes de films Qu’ils fassent la même dans leurs pays ils ne ressortent pas vivants …

C'est justement bien pour ça qu'ils restent en France..

Signaler
avatar
Ritchie le 12/03/2026 à 19:05

C'est le métier qui rentre !!

Signaler
avatar
J6 le 12/03/2026 à 18:52

Lui faire payer la prise eb charge...

Signaler
avatar
YES and NO le 12/03/2026 à 18:48

A poil les noeuds...

Signaler
avatar
GAD le 12/03/2026 à 18:47

Encore un accident du travail ?

Signaler
avatar
le gone de Lyon le 12/03/2026 à 18:44

Casino les affranchis Heat les mecs reproduisent des scènes de films Qu’ils fassent la même dans leurs pays ils ne ressortent pas vivants …

Signaler
avatar
Petite Ortie le 12/03/2026 à 18:33

Un règlement de compte entre truands donc on s'en moque. Ravie que mes impôts puissent le soigner...

Signaler
avatar
rien d'autre? le 12/03/2026 à 18:26

En fait, on s'en fout 🤣🤣

Signaler
avatar
Catalan le 12/03/2026 à 18:24

les risques du métier. Gros avantages, c est plus rapide qu au tribunal de commerce, ou qu aux prud'hommes et ca évite tout un tas de formalités inutiles ou lourdes .La c est jugement vitesse 5G

Signaler
avatar
johnny le 12/03/2026 à 18:16

Les motifs sont légion traffic de drogue intimidation pour un secteur perte de la marchandise ou autre vu qu'il et Connu des services de police

Signaler
avatar
sans doutes le 12/03/2026 à 18:09

un différent commercial ...

Signaler
avatar
OQTH le 12/03/2026 à 18:07

Moralité: Quand la justice ne fait pas son travail, mécaniquement d'autres le font...

Signaler
avatar
Stakhanoviste le 12/03/2026 à 17:58

Le pauvre, il ne sait pas qu'avec plus 20 000€ de patrimoine, il ne pourra plus toucher ses aides rsa ?

Signaler
avatar
Ex Précisions le 12/03/2026 à 17:55

Apparemment il n'a pas voulu cracher ses 100 000 € tout de suite vu ce qu'il a subit. Il a dû quand même le faire comme ils l'ont relâché.
De l'argent sale volé par d'autres bandits ça ne fait pas avancer le schmilblick de la délinquance...

Signaler

