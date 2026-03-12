Près de Lyon : défavorablement connu des services de police, il est enlevé, torturé puis relâché nu sur le périph’

Selon les premiers éléments de l'enquête, l’individu, très défavorablement connu des services de police, aurait été enlevé à la sortie d’un restaurant puis emmené dans une cave, où il aurait été torturé et violé.
Une rançon de 100 000 euros lui aurait été demandée.
La victime aurait ensuite été relâchée complètement dévêtue en plein milieu du périphérique Laurent-Bonnevay avant d’être prise en charge par les pompiers.
C'est justement bien pour ça qu'ils restent en France..Signaler Répondre
C'est le métier qui rentre !!Signaler Répondre
Lui faire payer la prise eb charge...Signaler Répondre
A poil les noeuds...Signaler Répondre
Encore un accident du travail ?Signaler Répondre
Casino les affranchis Heat les mecs reproduisent des scènes de films Qu’ils fassent la même dans leurs pays ils ne ressortent pas vivants …Signaler Répondre
Un règlement de compte entre truands donc on s'en moque. Ravie que mes impôts puissent le soigner...Signaler Répondre
En fait, on s'en fout 🤣🤣Signaler Répondre
les risques du métier. Gros avantages, c est plus rapide qu au tribunal de commerce, ou qu aux prud'hommes et ca évite tout un tas de formalités inutiles ou lourdes .La c est jugement vitesse 5GSignaler Répondre
Les motifs sont légion traffic de drogue intimidation pour un secteur perte de la marchandise ou autre vu qu'il et Connu des services de policeSignaler Répondre
un différent commercial ...Signaler Répondre
Moralité: Quand la justice ne fait pas son travail, mécaniquement d'autres le font...Signaler Répondre
Le pauvre, il ne sait pas qu'avec plus 20 000€ de patrimoine, il ne pourra plus toucher ses aides rsa ?Signaler Répondre
Apparemment il n'a pas voulu cracher ses 100 000 € tout de suite vu ce qu'il a subit. Il a dû quand même le faire comme ils l'ont relâché.Signaler Répondre
De l'argent sale volé par d'autres bandits ça ne fait pas avancer le schmilblick de la délinquance...