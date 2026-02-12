Urbanisme

Vaulx-en-Velin : une place XXL de 5000 m2 transforme le Mas du Taureau

Le parvis de la médiathèque et le mail Jean Jaurès © Lecardronnel

Une nouvelle place centrale de 5000 m2 vient d’être livrée au Mas du Taureau à Vaulx-en-Velin. Fontaine de 550 m2, marché, équipements sportifs, 155 arbres plantés… Le vaste projet de transformation du quartier franchit une étape clé.

Le quartier du Mas du Taureau poursuit sa transformation. La Métropole de Lyon et la Ville de Vaulx-en-Velin ont annoncé la livraison du parvis de l’Atelier Léonard de Vinci, nouvel espace public structurant au cœur de la ZAC.

Situé devant la médiathèque-maison de quartier, ce nouvel aménagement de 5100 m2 offre une place centrale pensée comme un lieu de vie et de rencontre. À terme, elle sera prolongée au nord par la future place du Marché.

Conçu en pavés pour accueillir le marché des produits manufacturés les jours concernés, le parvis comprend également une fontaine centrale de 550 m2, des bancs et neuf bandes plantées regroupant 2500 arbustes et vivaces. Quarante-trois arbres ont été plantés afin de renforcer l’ombrage et le rafraîchissement du site.

À proximité immédiate, le mail Jean-Jaurès a également été livré. Cet axe reliant l’avenue Maurice-Thorez à l’avenue Gaston-Monmousseau accueille plusieurs équipements sportifs : un terrain de football, deux terrains de tennis, deux terrains de basket 3x3 ainsi qu’un espace de fitness en accès libre.

Le mail est largement végétalisé avec 112 arbres supplémentaires, environ 8 500 arbustes et vivaces, ainsi que 2550 m2 de surfaces en gazon. Un parcours sportif de 1,1 km traversera à terme le quartier.

Les voies lyonnaises 1 et 5 y passent également, permettant des connexions cyclables vers le centre-ville de Vaulx-en-Velin, La Soie, Bron, Villeurbanne, la Doua, les quais du Rhône, Feyzin et Saint-Fons.

Livré fin 2025, le parking Triangle, d’une capacité de 38 places, complète l’aménagement. Il intègre des noues paysagères pour favoriser l’infiltration directe des eaux de pluie dans le sol, ainsi que 37 arbres et environ 4500 arbustes et vivaces.

Plus de 5,5 millions d’euros d’investissements

Le coût des travaux s’élève à 3,35 millions d’euros HT pour le parvis et 2,15 millions d’euros HT pour le mail des équipements.

La ZAC du Mas du Taureau s’inscrit dans le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 2018-2025. Le projet prévoit à terme 1300 nouveaux logements, 25 000 m2 d’activités économiques, dont un pôle de formation et un village d’entreprises dédié au bâtiment durable, 2500 m2 de commerces, un parc de 2 hectares et l’arrivée du tramway T9 début 2027.

Les premiers logements sont attendus à partir de 2027.

avatar
Agneu gneu le 12/02/2026 à 16:56

Wallah ici on est délaissé , ils font rien pour nous !
5.5 millions d'euros plus tard investi... Wallah on a cramé le jeu pour enfant tahhiiiii..

avatar
Ex Précisions le 12/02/2026 à 16:53

On va voir d'ici 1 an ce que le quartier va en faire des 5.5 M€ ;-)

avatar
johnny le 12/02/2026 à 16:19

Parfait pour les dealers . Vu les photos pas avec ça qui fera pas moins chaud

