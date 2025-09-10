Les Coulisses du Grand Lyon

Hélène Geoffroy : "Il nous semblait légitime que ce soit un socialiste qui soit appelé à Matignon"

Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin, est l'invitée ce mercredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Ce mercredi, Sébastien Lecornu va prendre ses quartiers à Matignon. Un choix qui ne fait pas l'unanimité à gauche. "Il nous semblait légitime que ce soit un socialiste qui soit appelé à Matignon pour porter le budget. Olivier Faure était prêt à faire des accords de non-censure pour travailler avec le bloc central", indique Hélène Geoffroy, présente aux côtés du patron du PS mardi.

"Un Premier ministre de gauche aurait été conforme avec le vote des Français en juillet 2024", poursuit l'ancienne secrétaire d'Etat de François Hollande.

La maire de Vaulx-en-Velin poursuit : "Nous apportions une solution pour le pays, Emmanuel Macron ne l'a pas souhaitée. A lui de trouver les voies pour que la colère n'enfle pas dans le pays".

Hélène Geoffroy a également évoqué la situation locale, puisqu'elle appelle à l'union de la gauche dans la Métropole de Lyon : "Aucun sujet n'est tabou, même ceux qui ne sont pas des compétences de la Métropole de Lyon".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Nomination de Sébastien Lecornu
07:47 Colère sociale
11:26 Union de la gauche dans la Métropole de Lyon

19 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Je suis d’accord ! le 10/09/2025 à 14:09

Il me semblait logique qu’un gouvernement illégitime soit dirigé par un « socialiste » 😂

Signaler Répondre
avatar
Jesaistout le 10/09/2025 à 14:05

En quoi les socialistes sont ils légitimes pour porter un premier ministre ?
Elle oublie le score de madame Hidalgo lors des élections présidentielles. Elle oublie que c'est place publique avec Raphaël Gluskman qui sauvé les socialistes lors des élections européennes. Elle oublie que sans l accord avec LFI les députés socialistes seraient réduits à peau de chagrin.
Elle se voyait déjà ministre ou même premier ministre alors qu'elle est incapable de gérer la ville de vaulx en vélin.
Elle est pour l'union de la gauche mais on verra pour les municipales avec qui elle fera l'union car Abdelkader Lahmar a des ambitions pour LFI.
Et puis, je crois qu'elle a oublié le triste mandat de François Hollande.
Tous le monde déteste les socialistes

Signaler Répondre
avatar
AntiKons le 10/09/2025 à 13:59

Avec 1,57 % aux dernières présidentielles
🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
La pie qui chante le 10/09/2025 à 13:54
no pasaran a écrit le 10/09/2025 à 13h24

en quoi ?? seul le RN est légitime par les urnes...

Pour l'instant Marine rend l'argent du peuple

Signaler Répondre
avatar
FCLYON6 le 10/09/2025 à 13:50

mais alors MDR c’est elle qui parle qu’elle gère déjà vvelin c’est le bordel

Signaler Répondre
avatar
Pas de soucis ! le 10/09/2025 à 13:48

Abdelkader te remplacera à Vaulx. Idir remplacera Picard à Vénissieux. Les protégés d'Amard remplaceront les socialistes à Villeurbanne.
Ce sera le bonheur à gauche !

Signaler Répondre
avatar
Venividivinci le 10/09/2025 à 13:45

Elle a vite come le RN

Signaler Répondre
avatar
Venividivinci le 10/09/2025 à 13:41

Madame votera contre contre tout comme d' hab

Signaler Répondre
avatar
Muche le 10/09/2025 à 13:39
soyons sérieux a écrit le 10/09/2025 à 13h04

Les socialistes ne représentent rien , sinon eux !

Faux…. Ps 66 députés, 14% aux européennes….ce n est pas rien

Signaler Répondre
avatar
Muche le 10/09/2025 à 13:29

La seule solution est de faire preuve de responsabilité….arreter de rabâcher les mêmes arguments sur le résultat des élections législatives, non la gauche de gouvernement n est pas majoritaire, non il n est pas légitime que Faure soit nommé pm…cela aurait généré le même bazar qu avec Bayrou….maintenant il faut que chaque parti de gouvernement accepte de ne pas appliquer tout son programme rien que son programme….il faut accepter de faire des concessions….des compromis pour tenir jusqu en 2027…sans avoir en tête les élections municipales ….et son petit avenir personnel….Enfin penser aux français et au pays…
Pour la gauche de gouvernement il faut définitivement rompre avec la gauche extrême et radicale de lfi qui ne souhaite et n apportera que le chaos…au meme titre que le rn…

Signaler Répondre
avatar
no pasaran le 10/09/2025 à 13:24

en quoi ?? seul le RN est légitime par les urnes...

Signaler Répondre
avatar
To-To le 10/09/2025 à 13:22

15ans de gauchisme, avec Hollande et Macron, ont mis la France en phase terminale donc non

Signaler Répondre
avatar
A Matignon le 10/09/2025 à 13:11

Avec les scores minables qui s'enchainent ?
Manque pas d'air la socialmoche !!!
Vous me direz que moins il ont d'électeurs plus ils la ramènent

Signaler Répondre
avatar
comme la sainte vierge le 10/09/2025 à 13:06
Il avait tout compris a écrit le 10/09/2025 à 13h03

Les socialistes ont eu tort de venir au pouvoir . Ils auraient du faire comme Dieu : ne jamais se montrer pour qu'on continue à y croire - Coluche

si on ne nous la presente pas de temps en temps à l eglise ,on finit par ne plus y croire(audiard)

Signaler Répondre
avatar
soyons sérieux le 10/09/2025 à 13:04

Les socialistes ne représentent rien , sinon eux !

Signaler Répondre
avatar
Il avait tout compris le 10/09/2025 à 13:03

Les socialistes ont eu tort de venir au pouvoir . Ils auraient du faire comme Dieu : ne jamais se montrer pour qu'on continue à y croire - Coluche

Signaler Répondre
avatar
Gsxs le 10/09/2025 à 13:00

"Nous avions des solutions": lever de nouveaux impôts, créer de nouvelles taxes provisoires qui durent 30 ans, tenir absolument tous les leviers de pouvoir,... Comme je l'ai noté dans mon commentaire sur Sandrine Runel, plantez un socialiste, il poussera des impôts.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 10/09/2025 à 12:53

Incroyable que les gens de ce parti pratiquement inexistant puissent y croire ;-)

Signaler Répondre
avatar
Sainteange le 10/09/2025 à 12:53

Les socialistes vivent dans une réalité alternative. Pas d'idées, pas d'imagination, mais beaucoup d'ambitions.

Signaler Répondre
avatar
Rototo le 10/09/2025 à 12:46

Le PS se la joue

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 10/09/2025 à 12:30

On ne voit pas pourquoi, avec leurs 62 députés, ils seraient plus légitimes que d'autres pour avoir un PM issu de chez eux...

Signaler Répondre
avatar
cyniquement socialiste le 10/09/2025 à 12:25

légitime avec 1,5 pour cent à la présidentielle et 60 députés ?

Signaler Répondre
avatar
Cela tombe bien Madame le 10/09/2025 à 12:05

Nous pensons exactement le contraire............................

Signaler Répondre

