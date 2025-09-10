Hélène Geoffroy : "Il nous semblait légitime que ce soit un socialiste qui soit appelé à Matignon"

Ce mercredi, Sébastien Lecornu va prendre ses quartiers à Matignon. Un choix qui ne fait pas l'unanimité à gauche. "Il nous semblait légitime que ce soit un socialiste qui soit appelé à Matignon pour porter le budget. Olivier Faure était prêt à faire des accords de non-censure pour travailler avec le bloc central", indique Hélène Geoffroy, présente aux côtés du patron du PS mardi.
"Un Premier ministre de gauche aurait été conforme avec le vote des Français en juillet 2024", poursuit l'ancienne secrétaire d'Etat de François Hollande.
La maire de Vaulx-en-Velin poursuit : "Nous apportions une solution pour le pays, Emmanuel Macron ne l'a pas souhaitée. A lui de trouver les voies pour que la colère n'enfle pas dans le pays".
Hélène Geoffroy a également évoqué la situation locale, puisqu'elle appelle à l'union de la gauche dans la Métropole de Lyon : "Aucun sujet n'est tabou, même ceux qui ne sont pas des compétences de la Métropole de Lyon".
