Laurence Boffet : "La Métropole de Lyon récompensée pour avoir assumé les confrontations de points de vue"

La Métropole de Lyon a été récompensée pour la concertation autour de Presqu'île à Vivre, en obtenant 4 étoiles aux 10e Prix de la participation pour son vaste projet de transformation du centre-ville.

Laurence Boffet se félicite notamment que les efforts de la collectivité pour "affronter et assumer les confrontations de points de vue" aient été salués. "C'est très important de garder ces fondamentaux de la démocratie, de prendre le temps de discuter", poursuit-elle.

"On a fait beaucoup d'adaptations et on en fera encore. Aux Cordeliers par exemple et sur la rue de la République Nord", promet Laurence Boffet sur ce projet.

De son côté, Jean-Michel Aulas a promis des référendums s'il était élu. Pour la vice-présidente de la Métropole, c'est "un effet de com'. Un référendum, ça se travaille. Comment on forme les citoyens à l'ensemble de la question ?"

