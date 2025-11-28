Les Coulisses du Grand Lyon

Laurence Boffet : "La Métropole de Lyon récompensée pour avoir assumé les confrontations de points de vue"

Laurence Boffet, vice-présidente de la Métropole de Lyon chargée de la Participation, est l'invitée ce vendredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Laurence Boffet : "La Métropole de Lyon récompensée pour avoir assumé les confrontations de points de vue"

La Métropole de Lyon a été récompensée pour la concertation autour de Presqu'île à Vivre, en obtenant 4 étoiles aux 10e Prix de la participation pour son vaste projet de transformation du centre-ville.

Laurence Boffet se félicite notamment que les efforts de la collectivité pour "affronter et assumer les confrontations de points de vue" aient été salués. "C'est très important de garder ces fondamentaux de la démocratie, de prendre le temps de discuter", poursuit-elle.

"On a fait beaucoup d'adaptations et on en fera encore. Aux Cordeliers par exemple et sur la rue de la République Nord", promet Laurence Boffet sur ce projet.

De son côté, Jean-Michel Aulas a promis des référendums s'il était élu. Pour la vice-présidente de la Métropole, c'est "un effet de com'. Un référendum, ça se travaille. Comment on forme les citoyens à l'ensemble de la question ?"

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Prix pour la concertation pour Presqu'île à Vivre
06:32 Changement de méthode
07:25 Référendums
10:27 Débat Doucet-Aulas

X

Tags :

les coulisses du Grand Lyon

Laurence Boffet

Presqu'île à Vivre

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
alec69 le 28/11/2025 à 12:37
Fernad a écrit le 28/11/2025 à 12h23

Foutage de gueule ?

Oui
Foutage complet de gueule.
Il n'y a qu à voir ce qu'est devenu le conseil de développement.......

Signaler Répondre
avatar
Autocat le 28/11/2025 à 12:24

https://www.deciderensemble.com/les-prix

Pas beaucoup de diversités dans le jury 😁

Signaler Répondre
avatar
Fernad le 28/11/2025 à 12:23

Foutage de gueule ?

Signaler Répondre
avatar
France Tiers-monde le 28/11/2025 à 12:16

Y'a pas plus sectaires que les gauchistes ! Mdr…

Signaler Répondre
avatar
Manque pas d’air le 28/11/2025 à 12:07

Ah bon, ils ont concerté …ou se sont concertés entre copains/copines 😭

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.