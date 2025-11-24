La Métropole de Lyon décroche 4 étoiles aux Prix de la participation pour son projet “Presqu’île à vivre”

La Métropole de Lyon annonce avoir été distinguée ce vendredi au Sénat : elle a obtenu 4 étoiles aux 10e Prix de la participation pour son vaste projet de transformation de la Presqu’île. Une récompense décernée par l’association Décider ensemble, qui distingue chaque année les démarches les plus ambitieuses en matière d’implication citoyenne.
Sélectionnée parmi plus de 120 projets déposés par des collectivités, associations ou entreprises, la Métropole a été récompensée dans la catégorie des territoires de plus de 100 000 habitants.
Le jury, présidé par Marc Papinutti, président de la Commission Nationale du Débat Public, a souligné "la qualité du dispositif", fondé sur un dialogue continu de cinq ans, avec une multiplicité d’outils pour toucher tous les publics : habitants, riverains, commerçants, travailleurs et visiteurs.
Les opposants au projet, et notamment les commerçants, doivent se pincer en lisant cela, eux qui ont critiqué vertement la concertation qui était selon eux "pipée", et surtout ouverte à n'importe quel internaute, y compris hors de l'agglomération lyonnaise.
Pourtant selon le jury, la collectivité a fait preuve de courage en assumant "la confrontation de points de vue" autour d’un sujet sensible : l’évolution des usages et de la mobilité au cœur de Lyon. Loin d’une recherche d’acceptabilité, les élus auraient choisi de stimuler le débat, notamment autour de la future zone à trafic limité.
Au total, 15 000 participants, plus de 90 initiatives de dialogue, 41 rencontres dans l’espace public, 33 ateliers de travail, 9 réunions publiques et 7 consultations en ligne ont été organisés.
Auréolé de ce prix, le projet “Presqu’île à vivre”, piloté sur le temps long, entre désormais dans une phase d’ajustements au rythme des travaux et de la mise en place de la zone à trafic limité. La Métropole assure que la concertation continuera afin d’intégrer les retours des usagers et les besoins d’évolution des aménagements.
