Lyon : 10 000 signataires contre la piétonisation de la Presqu’île 

Le Collectif des Défenseurs de Lyon et du Grand Lyon, qui regroupe commerçants, riverains et associations, a recueilli plus de 10 000 signatures pour s’opposer au projet de piétonisation "Presqu’île à vivre", porté par la Métropole de Lyon.

Lors d’une réunion du Comité de suivi le 3 septembre dernier, Bruno Bernard, Président de la Métropole, a qualifié cette opposition de "caricaturale". Le collectif rejette ces propos et demande une suspension immédiate des travaux, ainsi qu’une révision des aménagements urbains. Il plaide pour une meilleure prise en compte des impacts économiques et sociaux, notamment sur les commerces, et déplore l’absence de dialogue avec les élus.

Le collectif souligne également l’impact de ces aménagements sur la sécurité, citant la multiplication d’accidents sur des axes signalés comme dangereux, tels que le quai Joffre. "Combien va-t-il falloir de commerces en difficulté ? Combien de personnes empêchées de circuler ? Combien de morts sur ces aménagements urbains défaillants ?", s'interroge-t-il dans son communiqué, exprimant son inquiétude face aux répercussions des fermetures de rues.

Le collectif s’élargit aujourd’hui au Grand Lyon, dénonçant une série d’aménagements qu'il juge défaillants et appelle à une réelle concertation. Les défenseurs souhaitent une amélioration de la qualité de vie tout en préservant la circulation automobile, notamment dans la Presqu’île lyonnaise, mais pas sans études d’impact ni concertation avec les habitants.