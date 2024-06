Piétonisation de la Presqu’île de Lyon : une consultation pour la mise en place d’une zone à trafic limité

Jusqu’au 30 septembre prochain sera menée une consultation pour le grand public sur la mise en place d’une zone à trafic limité.

"Alors que certains ayants droits sont déjà identifiés, l’objectif est d’ouvrir plus largement les échanges afin de prendre en compte tous les besoins spécifiques des personnes qui habitent, fréquentent ou travaillent en Presqu’île, avant la mise en place de la zone à trafic limité à partir du 1er juin 2025", précisent les services de la Métropole de Lyon.

Dans cette ZTL, la circulation de transit des véhicules motorisés ne sera pas autorisée. Les accès resteront réservés à certains véhicules, notamment ceux des riverains, des livraisons de commerces, des artisans, des transports en commun et de certains usages essentiels tout en assurant la desserte pour tous les véhicules des parkings situés à proximité du périmètre.

"Le périmètre de la zone à trafic limité a été défini de manière à garantir l’accès des automobilistes aux parkings de la Presqu’île. Il s’étend du bas des pentes de la Croix-Rousse jusqu'au nord de Bellecour. Les quais du Rhône et de la Saône sont situés en dehors du périmètre et peuvent donc être empruntés par tous les véhicules, notamment pour les traversées du centre", indique la collectivité.



La zone à trafic limité de la Presqu'île prévoit deux régimes d’accès différents (le matin et l’après-midi). Concrètement, les entrées de la zone à trafic limité seront contrôlées par des bornes d’accès rétractables qui fonctionneront de manière différente selon le moment de la journée. Le matin, les flux de véhicules sont tolérés pour faciliter les livraisons à l’intérieur du périmètre tandis que l’après-midi, les bornes de la zone à trafic limité seront en position haute.

La nouvelle étape de consultation s’ouvre désormais à un plus large public et s’adresse également aux personnes qui travaillent ou fréquentent la Presqu’île. La consultation permettra de recueillir les besoins et les avis sur différents points, tels que la liste des catégories d’usagers qui pourront bénéficier d’un accès permanent, occasionnel ou logistique, l’heure de bascule entre le régime du matin et celui de l’après-midi ou encore le fonctionnement de la zone à trafic limité le week-end et les modalités pratiques d’accès.

Un registre en ligne est ouvert jusqu’au 30 septembre 2024. Plusieurs réunions publiques et ateliers seront organisés après l’été dans les deux arrondissements concernés.

Par ailleurs, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon assurent organiser également des réunions et groupes de travail avec les différents acteurs concernés par la mise en place de la zone à trafic limité pour traiter des enjeux professionnels et logistiques spécifiques à leurs activités.

À la fin de la consultation, une synthèse de tous les avis et contributions sera réalisée. "Les résultats de cette consultation permettront d’aider la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon à définir les règles précises à appliquer dans la zone à trafic limité avant son entrée en vigueur", conclut la collectivité.