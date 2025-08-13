Et aussi à Lyon

Près de Lyon : un problème technique entraîne la fermeture de la piscine d'Ecully en pleine canicule

C'est un problème technique qui arrive au pire moment.

En plein épisode de canicule, la piscine municipale d'Ecully a été obligée de fermer temporairement ses portes. La faute à une pompe de filtration qui a rendu l'âme. Les services municipaux se sont donc attelés à trouver au plus vite une pièce de rechange, qui n'arrivera qu'en fin de semaine.

Si aucune date précise de réouverture des bassins n'a été donnée, la mairie d'Ecully espère pouvoir accueillir de nouveau les baigneurs avant lundi prochain.

Les piscines des communes voisines, de La Duchère à Sainte-Foy-lès-Lyon, risquent de connaître une fréquentation éculloise accrue ces prochaines heures.

johnny le 13/08/2025 à 15:20

Sa arrive mais bon pas avoir de pieces en stocks c'est pas tellement bien organisé tout ça

Memphis le 13/08/2025 à 14:21

Ce ne sont plus des piscines mais des boutasses dégueulasses

#FreeEmmanuel le 13/08/2025 à 13:35

Tout ça, c'est la faute de la Russie qui sabote les piscines lyonnaises !!

Républix le 13/08/2025 à 12:49

bin oui… avec les poux, les poils de c… les peaux d’eczéma, les pellicules, les traces de matières fécales, les courants d’urine, les champignons des pieds, … et oui il faut nettoyer… allé ! bonne baignade

Bertrand kanta le 13/08/2025 à 11:42

Et pour s’excuser des ecullois , piscine gratuite jusqu’à fin août monsieur le maire

caton le 13/08/2025 à 11:19

les pompes de filtration sont les organes les plus sollicités surtout avec l'affluence. les services municipaux n'ont pas de pièces de rechange ? surtout au mois d'aout où tout est fermé.

