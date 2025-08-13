Près de Lyon : un problème technique entraîne la fermeture de la piscine d'Ecully en pleine canicule

En plein épisode de canicule, la piscine municipale d'Ecully a été obligée de fermer temporairement ses portes. La faute à une pompe de filtration qui a rendu l'âme. Les services municipaux se sont donc attelés à trouver au plus vite une pièce de rechange, qui n'arrivera qu'en fin de semaine.
Si aucune date précise de réouverture des bassins n'a été donnée, la mairie d'Ecully espère pouvoir accueillir de nouveau les baigneurs avant lundi prochain.
Les piscines des communes voisines, de La Duchère à Sainte-Foy-lès-Lyon, risquent de connaître une fréquentation éculloise accrue ces prochaines heures.
Sa arrive mais bon pas avoir de pieces en stocks c'est pas tellement bien organisé tout çaSignaler Répondre
Ce ne sont plus des piscines mais des boutasses dégueulassesSignaler Répondre
Tout ça, c'est la faute de la Russie qui sabote les piscines lyonnaises !!Signaler Répondre
bin oui… avec les poux, les poils de c… les peaux d’eczéma, les pellicules, les traces de matières fécales, les courants d’urine, les champignons des pieds, … et oui il faut nettoyer… allé ! bonne baignadeSignaler Répondre
Et pour s’excuser des ecullois , piscine gratuite jusqu’à fin août monsieur le maireSignaler Répondre
les pompes de filtration sont les organes les plus sollicités surtout avec l'affluence. les services municipaux n'ont pas de pièces de rechange ? surtout au mois d'aout où tout est fermé.Signaler Répondre