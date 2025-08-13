Près de Lyon : un problème technique entraîne la fermeture de la piscine d'Ecully en pleine canicule

En plein épisode de canicule, la piscine municipale d'Ecully a été obligée de fermer temporairement ses portes. La faute à une pompe de filtration qui a rendu l'âme. Les services municipaux se sont donc attelés à trouver au plus vite une pièce de rechange, qui n'arrivera qu'en fin de semaine.

Si aucune date précise de réouverture des bassins n'a été donnée, la mairie d'Ecully espère pouvoir accueillir de nouveau les baigneurs avant lundi prochain.

Les piscines des communes voisines, de La Duchère à Sainte-Foy-lès-Lyon, risquent de connaître une fréquentation éculloise accrue ces prochaines heures.