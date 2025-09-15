Faits Divers

Près de Lyon : des gens du voyage s'installent sur le parking d'un célèbre ancien restaurant autoroutier, le maire enrage

Ce dimanche soir, une quinzaine de caravanes ont fait irruption sur le parking de l'ancien Courtepaille d'Ecully, en bordure de M6.

Des gens du voyage se sont installés, provoquant la colère du maire écullois Sébastien Michel. Dans un communiqué, l'édile LR annonce avoir "immédiatement pris contact avec les services de police et avec la préfecture du Rhône afin de rapidement mettre un terme à cette occupation illégale qui ne remplit aucune garantie de sécurité sur un site absolument pas adapté à l'hébergement non sédentaire".

Sébastien Michel est d'autant plus contre cette installation qu'une aire d'accueil de gens du voyage existe à Ecully.

"Nous mettons tout en oeuvre, en lien avec les services de l'Etat, et avec le propriétaire, pour qu'une solution rapide puisse être trouvée dans le respect du cadre légal très précis en ce qui concerne l'accueil des gens du voyage sur les communes", conclut le maire.

3 commentaires
Laisser un commentaire
Attention aux risques que vous allez rencontrer le 15/09/2025 à 12:45

Surveillez bien vos maisons, jardins et attendez-vous à voir plein de colporteurs sonner à vos portes pour vous soutirer de l'argent.
C'est du vécu pour tellement de monde que le principe de base c'est la méfiance !

Venividivinci le 15/09/2025 à 12:40

Comme les gens du voyage se multiplient par 3 ou 4 a chaque génération ...la suite de l envahissement est quand même important .
Et la loi est pour eux bien souple

Ne vous inquiétez pas! le 15/09/2025 à 11:55
Chris696969 a écrit le 15/09/2025 à 11h04

"une aire d'accueil de gens du voyage existe à Ecully."

Savent-t-ils où elle se situe ?

Faites leur confiance, ils le savent très bien !

Remarque le 15/09/2025 à 11:42
Rb6528 a écrit le 15/09/2025 à 11h18

Les gens du voyage s'installent peut-être n'importe où 80% c'est vrai mais est-ce qu'on refoule les migrants qui s'installent en France sans autorisation ?????

Si les migrants se faisaient passer pour des gens du voyage ça pourrait passer crème

Rb6528 le 15/09/2025 à 11:18

Les gens du voyage s'installent peut-être n'importe où 80% c'est vrai mais est-ce qu'on refoule les migrants qui s'installent en France sans autorisation ?????

Chris696969 le 15/09/2025 à 11:04

"une aire d'accueil de gens du voyage existe à Ecully."

Savent-t-ils où elle se situe ?

