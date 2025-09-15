Près de Lyon : des gens du voyage s'installent sur le parking d'un célèbre ancien restaurant autoroutier, le maire enrage

Des gens du voyage se sont installés, provoquant la colère du maire écullois Sébastien Michel. Dans un communiqué, l'édile LR annonce avoir "immédiatement pris contact avec les services de police et avec la préfecture du Rhône afin de rapidement mettre un terme à cette occupation illégale qui ne remplit aucune garantie de sécurité sur un site absolument pas adapté à l'hébergement non sédentaire".
Sébastien Michel est d'autant plus contre cette installation qu'une aire d'accueil de gens du voyage existe à Ecully.
"Nous mettons tout en oeuvre, en lien avec les services de l'Etat, et avec le propriétaire, pour qu'une solution rapide puisse être trouvée dans le respect du cadre légal très précis en ce qui concerne l'accueil des gens du voyage sur les communes", conclut le maire.
Surveillez bien vos maisons, jardins et attendez-vous à voir plein de colporteurs sonner à vos portes pour vous soutirer de l'argent.Signaler Répondre
C'est du vécu pour tellement de monde que le principe de base c'est la méfiance !
Comme les gens du voyage se multiplient par 3 ou 4 a chaque génération ...la suite de l envahissement est quand même important .Signaler Répondre
Et la loi est pour eux bien souple
Faites leur confiance, ils le savent très bien !Signaler Répondre
Si les migrants se faisaient passer pour des gens du voyage ça pourrait passer crèmeSignaler Répondre
Les gens du voyage s'installent peut-être n'importe où 80% c'est vrai mais est-ce qu'on refoule les migrants qui s'installent en France sans autorisation ?????Signaler Répondre
"une aire d'accueil de gens du voyage existe à Ecully."Signaler Répondre
Savent-t-ils où elle se situe ?