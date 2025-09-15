Près de Lyon : des gens du voyage s'installent sur le parking d'un célèbre ancien restaurant autoroutier, le maire enrage

Des gens du voyage se sont installés, provoquant la colère du maire écullois Sébastien Michel. Dans un communiqué, l'édile LR annonce avoir "immédiatement pris contact avec les services de police et avec la préfecture du Rhône afin de rapidement mettre un terme à cette occupation illégale qui ne remplit aucune garantie de sécurité sur un site absolument pas adapté à l'hébergement non sédentaire".

Sébastien Michel est d'autant plus contre cette installation qu'une aire d'accueil de gens du voyage existe à Ecully.

"Nous mettons tout en oeuvre, en lien avec les services de l'Etat, et avec le propriétaire, pour qu'une solution rapide puisse être trouvée dans le respect du cadre légal très précis en ce qui concerne l'accueil des gens du voyage sur les communes", conclut le maire.