" Centres pour mineurs isolés dans la Métropole de Lyon : la gauche réunie fustige "une droite extrêmement à la dérive" "

Car les maires LR des deux communes sont vent debout contre cette décision, et entendent bloquer les projets, notamment en ne délivrant pas les permis nécessaires aux chantiers de réhabilitation des bâtiments trouvés par la Métropole de Lyon. A savoir une ancienne école d'ingénieurs située en face de Centrale à Ecully, et d'un site derrière le lycée Charlie-Chaplin à Décines.

Dans un communiqué commun, l'ensemble des groupes de gauche de la majorité de Bruno Bernard s'insurge de cette position de Sébastien Michel et Laurence Fautra, représentants d'une "droite extrêmement à la dérive".

"Instrumentalisation, stigmatisation, mensonges… Les maires LR d'Ecully et de Décines rompent avec l'histoire de leur commune et leur tradition d'accueil, agitant les peurs, exacerbant volontairement les dangers potentiels autour de la sécurité des biens et des personnes, de l'augmentation de la délinquance, de flux migratoires 'débridés' ou encore se portent en défenseur de l'identité de leur territoire", dénoncent les groupes écologiste, socialiste, communiste, insoumis, ainsi que la Métropole en Commun et Voix Commune!

"Face à l'urgence, il est impératif d'apporter une réponse collective à la hauteur des enjeux. Instrumentaliser la situation de ce public particulièrement fragile est indécent. La droite républicaine et humaniste s'est perdue, et, en s'entêtant, ne pourra que faire le lit du Rassemblement national", concluent les élus de la majorité NFP.

Sébastien Michel et Laurence Fautra, qui ne bénéficient pas vraiment du soutien public et marqué de leurs pairs LR dans ce dossier où beaucoup pensent qu'en restant coi, leurs communes seront "épargnées", sont appelés par la gauche métropolitaine à "faire preuve de solidarité" pour "honorer la tradition humaniste" de la Métropole.