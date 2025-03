Fête des Lumières, com', trop d'agents : la Métropole de Lyon acte ses coupes budgétaires pour 2025

Car le budget 2025, de 3,9 milliards d'euros (-0,3% par rapport à 2024), de la Métropole de Lyon doit s'adapter aux économies réclamées par l'Etat.

Et la culture n'échappe pas à cette cure d'austérité imposée, puisqu'il fallait trouver 60 millions d'euros d'économies.

Comme annoncé déjà depuis quelques semaines, les grandes structures et les évènements importants n'échappent pas à ces coupes. Les Nuits de Fourvière verront leur subvention chuter de 300 000 euros, tout comme les Biennales d'art contemporain et de la danse (-200 000 euros) et le Festival Lumière (-100 000 euros). Quais du Polar, dont l'édition 2025 aura lieu du 4 au 6 avril et qui avait été construite avant l'annonce des coupes à venir, souffrira d'une plus légère baisse de sa subvention. Elle passera de 50 000 à 45 000 euros.

Théâtre des Célestins, Musée des Confluences, Musée Lugdunum, Planétarium de Vaulx-en-Velin, tous voient leur budget être raboté par la collectivité présidée par l'écologiste Bruno Bernard. La Cité internationale de la Gastronomie perdra carrément son million d'euro versé en 2024, non-reconduit cette année.

S'il s'agit de baisses pour ces derniers, la Fête des Lumières 2025 ne sera pas du tout aidée par la Métropole de Lyon, qui retire sa subvention de 80 000 euros. Il s'agit toutefois d'une goutte d'eau dans le budget total de plusieurs millions d'euros de l'évènement (3,2M en 2024 ndlr), mais qui pourrait aussi souffrir de coupes de la part de la Ville de Lyon, soumise aux mêmes efforts à faire.

Dans les autres domaines, les dépenses de communication baisseront de 35% par rapport à 2023.

Les prestations auprès de l'OL, du LOU Rugby et de l'ASVEL seront encore réduites, pour garantir un maintien du soutien aux plus petites structures, ainsi qu'au sport féminin et au handisport.

Les grands projets pas encore lancés resteront dans les cartons jusqu'aux élections, sauf s'ils sont considérés comme indispensables pour l'agglomération. "Il va falloir faire des choix", a déclaré Bruno Bernard.

Enfin, après avoir eu la folie des grandeurs et avoir recruté à tour de bras à la Métropole de Lyon, Bruno Bernard compte réduire la voilure. Si le budget alloué à la masse salariale augmentera de 3%, le président entend réduire le nombre de postes. Un départ sur deux, qu'il soit dû à une démission ou un départ à la retraite, ne sera pas remplacé. Cela concernerait 375 postes selon les syndicats, qui ont déposé un préavis de grève et appellent à un rassemblement lundi matin avant le conseil métropolitain.

Trois "priorités" seront toutefois sanctuarisées par la collectivité en cette année de vaches maigres : "le maintien du rôle social de la Métropole de Lyon", "le logement pour poursuivre les efforts pour la construction du neuf" et "l’adaptation du territoire au changement climatique".