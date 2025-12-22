Explosion sur le site d'Elkem Silicones près de Lyon : le confinement est levé, deux blessés très graves

Mise à jour à 17h30 : Le confinement est levé et l'A7 rouvre à la circulation. La préfecture confirme le bilan : 3 blessés, dont "deux très graves". Ils ont été hospitalisés à Edouard-Herriot.
Mise à jour à 17h : Le feu a été maîtrisé mais la préfecture indique que des messages FR-Alert seront envoyés aux habitants de Vénissieux, Saint-Fons, Feyzin et Pierre-Bénite pour leur demander de se confiner, de ne pas entrer dans la zone autour du site Seveso et de rester en lieu sûr jusqu'à la fin de l'alerte. L'autoroute A7 a également été fermée à la circulation à hauteur de Pierre-Bénite et Saint-Fons.
Article initial : Selon nos informations, un incendie s'est déclaré sur le site d'Elkem Silicones, avenue des Frères Perret.
Au moins 4 blessés dont trois graves avec pronostic vital engagé sont à déplorer.
Le plan Orsec a été déclenché. Des fermetures de route pourraient être décidées pendant l'intervention des secours. Une centaine de pompiers sont mobilisés. Le préfet délégué pour la défense et la sécurité Antoine Guérin est sur place au Poste de commandement opérationnel avec le maire de Saint-Fons Christian Duchêne.
Le système FR-Alert a été utilisée, les autorités demandant aux riverains de se confiner cet après-midi jusqu'à la fin de l'intervention. Un périmètre de sécurité d'un kilomètre a été déployé par les forces de l'ordre.
L'explosion survenue dans un laboratoire serait due à l'hydrogène selon l'AFP.
"Il n’y a pas de risque de toxicité pour la population à cet instant", précise la préfecture.
Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident survient sur le site Seveso. Le 28 juin 2016, un incendie se déclarait chez Bluestar Silicones, l'ancien nom d'Elkem. Une explosion tuait un salarié.
Explosion sur le site Seveso d'Elkem Silicones près de Lyon. Au moins 4 blessés dont 2 graves à déplorer. Le plan Orsec a été déclenché (vidéo témoins LyonMag) pic.twitter.com/w0FfDkjt24— Lyon Mag (@lyonmag) December 22, 2025
Il faut toujours que tu la ramènes.Signaler Répondre
Tu ne peux pas t'empêcher de l'ouvrir.
tant mieux si le vélo te convient. Tu devrais essayer sans selle d'ailleurs, il parait que c'est jouissif.
Tout le monde ne peut pas faire de vélo et n'oublie pas que la voiture a été l'avenir, cracher dessus est bien facile maintenant.
et le chauffage au bois !!!Signaler Répondre
Ouais t'as raison , tout le monde au chomedu .....Signaler Répondre
les Plans Particuliers d'Intervention existent pour tous ces sites , mais on n'est jamais a l'abri d'un accident .
Tu prends jamais ta voiture , tu sors jamais de chez toi , t'allumes jamais le gaz ou l'électricité ?
C'est risqué la aussi en cas d'accident .....
Bravo les talents manageriaaux et techniques d'Elkem, après la pollution de l'eau..., la pollution de l'air !Signaler Répondre
Soutien et courage aux bléssés, aux habitants de Saint-Fons à Proximité.
Quand on voit la maintenance et les services HSE en manque de créativité et de professionnalisme......la culture sécurité c'est surtout sur le terrain pas dans les papiers ou les videos.
Avec tout ce chômage, Elkem devrait recruter par rapport à ces problèmes de sécurité avec ces produits dangereux !
C'est le déclin de la chimie
Je rentre à l'instant de Saint Fons, toute ma compassion et beaucoup de courage à tout ceux coincés dans les embouteillages.Signaler Répondre
On va bien plus vite à velo..
Uniquement dans un rayon de 2kmSignaler Répondre
On va encore avoir droit aux théories du complot de l'extrême droit. 😤Signaler Répondre
Ça c’est pas de la pollution, la seule chose qui pollue c’est les SUV 🤡Signaler Répondre
je l'ai pas recuSignaler Répondre
L'entreprise va encore devoir changer de nom ...Signaler Répondre
Quand est ce qu'on se décide à fermer ces bombes à retardement mal entretenues ? En plus de polluer les sols et les eaux aux PFAS, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne vive un AZF et vu la densité de population autour de ces usines, ce sera une catastrophe.Signaler Répondre
Un drame tout d abordSignaler Répondre
Et à quand une réelle prise de conscience du sujet
Danger / pollution / pfas et rejets allégres dans l air ( surtout les jours fériés. Levez la tête )
Autant de poisons que la manne financière des emplois ne doit plus cacher
A quand de vraies actions de contrôle ?
Sans attendre les lanceurs d alerte
nous avons reçu des messages sur les téléphones l’accident a l’air très graveSignaler Répondre
Espérons que les blessé s'en remettent rapidement.Signaler Répondre
Curieux de suivre la suite avec les causes et les action entreprises, on n'en est heureusement pas au niveau d'AZF dont les conclusions de l'enquête sont douteuses d'un avis général.