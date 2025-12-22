Explosion sur le site d'Elkem Silicones près de Lyon : le confinement est levé, deux blessés très graves

Mise à jour à 17h30 : Le confinement est levé et l'A7 rouvre à la circulation. La préfecture confirme le bilan : 3 blessés, dont "deux très graves". Ils ont été hospitalisés à Edouard-Herriot.

Mise à jour à 17h : Le feu a été maîtrisé mais la préfecture indique que des messages FR-Alert seront envoyés aux habitants de Vénissieux, Saint-Fons, Feyzin et Pierre-Bénite pour leur demander de se confiner, de ne pas entrer dans la zone autour du site Seveso et de rester en lieu sûr jusqu'à la fin de l'alerte. L'autoroute A7 a également été fermée à la circulation à hauteur de Pierre-Bénite et Saint-Fons.

Article initial : Selon nos informations, un incendie s'est déclaré sur le site d'Elkem Silicones, avenue des Frères Perret.

Au moins 4 blessés dont trois graves avec pronostic vital engagé sont à déplorer.

Le plan Orsec a été déclenché. Des fermetures de route pourraient être décidées pendant l'intervention des secours. Une centaine de pompiers sont mobilisés. Le préfet délégué pour la défense et la sécurité Antoine Guérin est sur place au Poste de commandement opérationnel avec le maire de Saint-Fons Christian Duchêne.

Le système FR-Alert a été utilisée, les autorités demandant aux riverains de se confiner cet après-midi jusqu'à la fin de l'intervention. Un périmètre de sécurité d'un kilomètre a été déployé par les forces de l'ordre.

L'explosion survenue dans un laboratoire serait due à l'hydrogène selon l'AFP.

"Il n’y a pas de risque de toxicité pour la population à cet instant", précise la préfecture.

Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident survient sur le site Seveso. Le 28 juin 2016, un incendie se déclarait chez Bluestar Silicones, l'ancien nom d'Elkem. Une explosion tuait un salarié.