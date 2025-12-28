Dans une tribune, la candidate aux municipales dénonce une "banalisation du risque industriel" et un "déni de responsabilité" face à un drame qui a fait plusieurs blessés graves et désormais deux morts.

L’ancienne maire du 1er arrondissement rappelle que l’agglomération lyonnaise a déjà été marquée par des catastrophes industrielles majeures, citant notamment l’explosion de Feyzin en 1966. Selon elle, qualifier l’accident de Saint-Fons d’"évitement du pire", comme l’a fait un vice-président de la Métropole le soir-même, est "indécent" au regard des conséquences humaines.

Nathalie Perrin-Gilbert souligne que cette explosion s’inscrit dans une succession d’alertes connues sur le site d’Elkem, évoquant la mort d’un salarié en 2016 et une fuite de chlorosilane en janvier dernier. "Une question simple se pose dès lors : qu'a-t-on fait, concrètement, après ces alertes ? Quelle surveillance renforcée a été mise en place par les pouvoirs publics, mairie, Métropole et Etat ? Que s'est-il dit et travaillé dans les commissions annuelles de suivi de site ?", s'interroge-t-elle.

NPG rappelle avoir demandé, dès le 29 août dernier, la tenue d’une commission métropolitaine dédiée aux risques industriels, demande rejetée par le président de la Métropole Bruno Bernard.

Face à ce qu’elle qualifie d’"évitement systématique de la responsabilité politique", Nathalie Perrin-Gilbert appelle solennellement la préfète du Rhône, le président de la Métropole et le maire de Lyon à organiser une réunion publique d’information sur la gestion des risques chimiques et industriels dans l’agglomération.

"La protection des habitants mérite mieux que le silence, les faux-semblants et l'autosatisfaction, tacle-t-elle. Elle exige de la transparence et de la prévention qui, loin de fragiliser l'action publique, la rendent au contraire légitime".