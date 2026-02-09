Faits Divers

Un homme attaqué sur un parking à Lyon : la victime dans un état critique après avoir été rouée de coups par une dizaine de jeunes

C'est une violente agression aux contours encore flous qui s'est produite vendredi 6 février après-midi à Lyon.

Une bande composée d'une dizaine de jeunes individus a passé à tabac un homme dans le 8e arrondissement, le laissant dans un état critique.

Victime et agresseurs se connaissaient-ils ? Ce vendredi après-midi vers 15h, un quadragénaire a été attaqué par une dizaine de jeunes sur le parking d'une résidence de la rue du Professeur Beauvisage dans le 8e arrondissement de Lyon. Les coups de pieds et de poings se sont abattus durant de longues secondes sur l'homme projeté au sol.

Grièvement blessé, il a été pris en charge dans un état d'urgence absolue par les secours avant d'être hospitalisé.

Ses agresseurs ont pris la fuite. Ils sont activement recherchés par les forces de l'ordre qui sont chargées de l'enquête.

14 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
lyonnais français le 09/02/2026 à 10:11

il faut arrêter de dire des jeunes mais il faut préciser l’origine !! toujours les mêmes musulmans

Signaler Répondre
avatar
Vivement le 09/02/2026 à 09:48

Que Francis soit élu maire du 8e

Signaler Répondre
avatar
Electeur EELV,., le 09/02/2026 à 09:17

Encore un fachos abreuvé par CNEWS qui a eu un sentiment de coups.
Nous devons encore apaiser la ville avec de nouvelles pistes cyclables.

Le vrai danger à lyon c'est l'esstreme drouate.

lyonmag.com/article/139157/anais-belouassa-cherifi-demande-a-bruno-retailleau-ce-qu-il-compte-faire-contre-l-ultra-droite-qui-seme-la-terreur-a-lyon

Signaler Répondre
avatar
Watt le 09/02/2026 à 08:48

Et surtout n'oubliez pas de faire barrage aux prochaines élections !

Signaler Répondre
avatar
Justice de m... le 09/02/2026 à 08:41

Y aura-t'il aussi 160 forces de l'ordre déployées pour ce cas comme pour la magistrate qui s'est faite enlever ?

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 09/02/2026 à 08:37

voilà l état actuel de la France après 8 ans de règne. Agressions, violences narcos, hôpitaux justice, éducation nationale au plus bas et sans moyens, dette colossale, croissance inférieure a l Espagne au Portugal a l'Italie, ,,,,,,, merci Super Mario.

Signaler Répondre
avatar
Comique le 09/02/2026 à 08:34

Dites donc les affaires s'accélèrent ...

On n'a pas un Président qui a menti en disant "Brain Washer" ? On n'a pas une masse de médias qui mentent en parlant de "faits de société" ?

Ou se situe la vérité? nos yeux nous mentent ou pas ? ou Est ce que ses gens politiques et médias vivent dans un Univers alternatif idéalisé ... non tout bêtement ce sont des castes pour qui la vie des gueux n'a que peu de valeur.. et au contraire ils apprécient le spectacle, les gens de ses castes étant totalement devenus dégénérés

Signaler Répondre
avatar
Alouf1959 le 09/02/2026 à 08:31

Jeunes par l'âge certainement, pour le reste, ce sont des délinquants !!!

Signaler Répondre
avatar
Le vieux socialo le 09/02/2026 à 08:30

Oui mais lesstreme drooaaate

Signaler Répondre
avatar
Une chance pour la France le 09/02/2026 à 08:22

Petite faute de frappe : ce n'est pas "rouée de coups par une dizaine de jeunes" mais "rouée de coups par une dizaine de lâches, des ordures, des racailles".

Signaler Répondre
avatar
Monpays le 09/02/2026 à 08:08

A 10 contre 1 , on connait trop bien la sociologie de ces agresseurs , très courageux, très respectueux, très socialisés et vraisemblablement très intégrés .

Signaler Répondre
avatar
Le Parti de Loi et d'Ordre le 09/02/2026 à 07:49

Un incident typique dans la France de Macron et à Lyon sous la règne de Doucet.

Signaler Répondre
avatar
Jacques3 le 09/02/2026 à 07:49

Voici ce qu'il se passe avec une mairie qui prétend que la sécurité publique est assurée alors que rien n'est fait. Ce type d'agressions à plusieurs contre 1 est devenue monnaie courante.

Signaler Répondre
avatar
HardRockeuse le 09/02/2026 à 07:40

10 contre 1…… quel courage! rajoutez des varas et des policiers. Et surtout, que la justice soit enfin juste

Signaler Répondre
avatar
Connor McLeod le 09/02/2026 à 07:10

Bon rétablissement à la victime.
A 10 contre 1 ce n' est plus une agression mais une tentative de meurtre, que les "jeunes" soient jugés comme tel.

Signaler Répondre

