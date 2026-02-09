Un homme attaqué sur un parking à Lyon : la victime dans un état critique après avoir été rouée de coups par une dizaine de jeunes

Une bande composée d'une dizaine de jeunes individus a passé à tabac un homme dans le 8e arrondissement, le laissant dans un état critique.

Victime et agresseurs se connaissaient-ils ? Ce vendredi après-midi vers 15h, un quadragénaire a été attaqué par une dizaine de jeunes sur le parking d'une résidence de la rue du Professeur Beauvisage dans le 8e arrondissement de Lyon. Les coups de pieds et de poings se sont abattus durant de longues secondes sur l'homme projeté au sol.

Grièvement blessé, il a été pris en charge dans un état d'urgence absolue par les secours avant d'être hospitalisé.

Ses agresseurs ont pris la fuite. Ils sont activement recherchés par les forces de l'ordre qui sont chargées de l'enquête.