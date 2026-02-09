Un homme attaqué sur un parking à Lyon : la victime dans un état critique après avoir été rouée de coups par une dizaine de jeunes

Une bande composée d'une dizaine de jeunes individus a passé à tabac un homme dans le 8e arrondissement, le laissant dans un état critique.
Victime et agresseurs se connaissaient-ils ? Ce vendredi après-midi vers 15h, un quadragénaire a été attaqué par une dizaine de jeunes sur le parking d'une résidence de la rue du Professeur Beauvisage dans le 8e arrondissement de Lyon. Les coups de pieds et de poings se sont abattus durant de longues secondes sur l'homme projeté au sol.
Grièvement blessé, il a été pris en charge dans un état d'urgence absolue par les secours avant d'être hospitalisé.
Ses agresseurs ont pris la fuite. Ils sont activement recherchés par les forces de l'ordre qui sont chargées de l'enquête.
il faut arrêter de dire des jeunes mais il faut préciser l’origine !! toujours les mêmes musulmansSignaler Répondre
Que Francis soit élu maire du 8eSignaler Répondre
Encore un fachos abreuvé par CNEWS qui a eu un sentiment de coups.Signaler Répondre
Nous devons encore apaiser la ville avec de nouvelles pistes cyclables.
Le vrai danger à lyon c'est l'esstreme drouate.
lyonmag.com/article/139157/anais-belouassa-cherifi-demande-a-bruno-retailleau-ce-qu-il-compte-faire-contre-l-ultra-droite-qui-seme-la-terreur-a-lyon
Et surtout n'oubliez pas de faire barrage aux prochaines élections !Signaler Répondre
Y aura-t'il aussi 160 forces de l'ordre déployées pour ce cas comme pour la magistrate qui s'est faite enlever ?Signaler Répondre
voilà l état actuel de la France après 8 ans de règne. Agressions, violences narcos, hôpitaux justice, éducation nationale au plus bas et sans moyens, dette colossale, croissance inférieure a l Espagne au Portugal a l'Italie, ,,,,,,, merci Super Mario.Signaler Répondre
Dites donc les affaires s'accélèrent ...Signaler Répondre
On n'a pas un Président qui a menti en disant "Brain Washer" ? On n'a pas une masse de médias qui mentent en parlant de "faits de société" ?
Ou se situe la vérité? nos yeux nous mentent ou pas ? ou Est ce que ses gens politiques et médias vivent dans un Univers alternatif idéalisé ... non tout bêtement ce sont des castes pour qui la vie des gueux n'a que peu de valeur.. et au contraire ils apprécient le spectacle, les gens de ses castes étant totalement devenus dégénérés
Jeunes par l'âge certainement, pour le reste, ce sont des délinquants !!!Signaler Répondre
Oui mais lesstreme drooaaateSignaler Répondre
Petite faute de frappe : ce n'est pas "rouée de coups par une dizaine de jeunes" mais "rouée de coups par une dizaine de lâches, des ordures, des racailles".Signaler Répondre
A 10 contre 1 , on connait trop bien la sociologie de ces agresseurs , très courageux, très respectueux, très socialisés et vraisemblablement très intégrés .Signaler Répondre
Un incident typique dans la France de Macron et à Lyon sous la règne de Doucet.Signaler Répondre
Voici ce qu'il se passe avec une mairie qui prétend que la sécurité publique est assurée alors que rien n'est fait. Ce type d'agressions à plusieurs contre 1 est devenue monnaie courante.Signaler Répondre
10 contre 1…… quel courage! rajoutez des varas et des policiers. Et surtout, que la justice soit enfin justeSignaler Répondre
Bon rétablissement à la victime.Signaler Répondre
A 10 contre 1 ce n' est plus une agression mais une tentative de meurtre, que les "jeunes" soient jugés comme tel.