Deux jours après sa garde à vue, Edouard Raffin jette l'éponge : la France Insoumise doit se trouver un nouveau candidat à Rillieux-la-Pape

Mise à jour le dimanche 8 février à 19h35 : Nouveau coup de théâtre dans la campagne des élections municipales à Rillieux-la-Pape. Deux jours après être sorti de garde à vue, Édouard Raffin, tête de liste "Unir Rillieux-la-Pape", a annoncé ce dimanche soir son retrait de la course électorale, à la veille de l'ouverture du dépôt des listes. Une décision qu’il dit motivée par une situation personnelle et judiciaire qu’il estime incompatible avec la poursuite de son engagement politique.

Dans un communiqué, l’avocat de profession évoque une période "extrêmement difficile", affirmant devoir faire face depuis plusieurs jours à une mise en cause qu’il juge attentatoire à son honneur, à sa santé et à l’équilibre de sa famille, notamment celui de ses deux jeunes enfants. Édouard Raffin dénonce ce qu’il qualifie de "cabale" nourrie par les réseaux sociaux, survenue selon lui dans un contexte de campagne électorale tendu.

L'ex-candidat qui était soutenu par la France Insoumise assure toutefois rester confiant quant à l’issue de la procédure, déclarant que son innocence sera, selon lui, établie à l’issue des investigations en cours.

Malgré son retrait, Edouard Raffin apporte son soutien à la liste "Unir Rillieux-la-Pape", à laquelle il souhaite "plein succès", estimant que les habitants de la commune attendent "un changement profond".

"Quand mon innocence sera complètement prouvée, et elle le sera comme expliquée lors de mon audition de vendredi, je pourrais regarder dans les yeux tous ces procureurs de salon et nous verrons alors qui baisse les yeux et qui n’a pas d’honneur d’avoir trainé dans la boue ma personne, mon honneur et celui de mes proches", conclut-il.

Mise à jour le samedi 7 février à 10h45 : Edouard Raffin a publié un communiqué de presse dans lequel il dénonce "l'instrumentalisation des réseaux sociaux à des fins manifestement politiques" et "une cabale, pile à 5 semaines du scrutin". Malgré le retrait de trois colistiers de premier plan, le candidat maintient sa candidature. Et vise son adversaire Alexandre Vincendet, rappelant les déboires personnels et judiciaires de ce dernier "sans que cela n'ait alors donné lieu à de telles campagnes publiques d'indignation sélective".

Article initial : A Rillieux-la-Pape, le candidat aux municipales Edouard Raffin se retrouve dans l'oeil du cyclone.

L'avocat en droit à l'urbanisme a été placé en garde à vue au commissariat de Meyzieu, suite au dépôt de plainte de celle qui partage sa vie et qui l'accuse de violences conjugales.

Elle avait d'ailleurs publié un message sur les réseaux sociaux lundi pour demander qu'on lui prête des cartons : "Je dois déménager dans l’urgence (violences conjugales)".

Le parquet de Lyon a confirmé nos informations, précisant qu'outre Edouard Raffin, sa compagne avait également été entendue dans le cadre d'une garde à vue. Car le candidat aux municipales avait répliqué en dénonçant à son tour des faits de la même nature.

Au terme de leurs auditions, les mesures de garde à vue ont été levées ce vendredi et la procédure a été transmise au parquet. L'enquête se poursuit.

Contacté par notre rédaction, Edouard Raffin a laissé répondre son directeur de campagne Marc Cachard, ainsi que son avocat qui a refusé de divulguer son nom. Ils ont dénoncé "une cabale politique", reconnaissant toutefois le placement en garde à vue du candidat pour une affaire "d'ordre privé", rappelant qu'aucune poursuite n'avait été engagée à l'issue de son audition.

Cet épisode n'est pas sans conséquence pour son avenir politique. Dès la publication de notre article, les élus d'opposition Elise Sabin, Yves Durieux et Hannan M'Sai lui ont retiré leur soutien : "Tout en voulant préserver une enquête en cours et la présomption d'innocence, nous actons une perte de confiance totale et irréversible envers Édouard Raffin. Monsieur Édouard Raffin, malgré nos recommandations et un principe de sauvegarde de notre liste d'union a décidé de se maintenir en tant que tête de liste. En cohérence avec nos valeurs, et avec notre engagement sans faille dans la lutte contre les violences faites aux femmes, notre volonté de travailler en transparence et de manière partagée et démocratique, nous avons décidé de retirer notre soutien à Monsieur Édouard Raffin et d’annoncer notre retrait de la liste qu’il conduit tant qu'il persistera à rester tête de liste".