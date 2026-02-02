Bastien Joint : "Bruno Bernard est le champion du monde des volte-face"

Les Coulisses du Grand Lyon

Bastien Joint, maire de Caluire-et-Cuire, est l’invité ce lundi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Entré en campagne la semaine dernière, Bastien Joint vise un nouveau mandat à la tête de Caluire-et-Cuire. L'édile, en poste depuis l'été dernier, se dit "plutôt serein, mais sans aucune forme d'excès de confiance".

Face à lui, deux listes de gauche, dont celle de son opposant socialiste Fabrice Matteucci. "Il a du mal à masquer son insuffisance sur le volet programmatique. Ils sont dans la critique stérile en permanence", se désole Bastien Joint.

Les élections métropolitaines sont l'occasion d'opposer des idées fortes pour les territoires. Et force est de constater que seul Bruno Bernard propose aujourd'hui de desservir le Plateau Nord avec un tramway, tandis que Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli regardent à l'Est et à l'Ouest.

"Bruno Bernard est le champion du monde des volte-faces. Le candidat promet ce que le président a refusé depuis six ans", moque le maire de Caluire.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Entrée en campagne
01:02 Adversaires
02:10 Mobilités sur le Plateau Nord
09:15 Logements sociaux

Bastien Joint

caluire-et-cuire

municipales 2026

ahhaha le 02/02/2026 à 16:41

langue de bois quand tu nous tiens !

Moquerie stupide le 02/02/2026 à 16:31
bob marley a écrit le 02/02/2026 à 13h47

Je confirme vue la capture d'écran il a vraiment une tête à prendre le joint

Vous avez regardé la votre, de tête ?

Naîf ! le 02/02/2026 à 16:28
Attendez a écrit le 02/02/2026 à 12h35

M.le maire prétend défendre la desserte son territoire, mais s'oppose au seul élu qui promet une desserte du plateau Nord ?

Si ça c'est pas une volte face !

Parce vous croyez ce qu'un écolo "promet", vous !!!!???

!!!!!!!!!??????? le 02/02/2026 à 16:24
Bruno Bernard le seul réaliste alors ? a écrit le 02/02/2026 à 14h28

BB fait un sans faute . Il met les aulasiens , face à leur contradictions et à leurs projets irréalistes .
Aulas pourra toujours baronner , quand les lyonnais devront passer à la caisse .
Qui devront passer à la caisse pour éponge ses dettes : nos pommes .

Sur la gestion de BB lyon pipeau nous a fait un résumé :

Le mandat du Bruno Bernard a commencé en juin 2020 et se terminera en mars 2026. Il a été marqué par la crise covid en 2020, la crise énergétique en 2022, et des restrictions budgétaires depuis 2024.
Le rapport financier de la Métropole le plus récent (publié en septembre 2025) concerne l’année 2024.

On peut y trouver l’évolution de la dette de la Métropole depuis 2019. Comme l’illustrent le tableau et le graphe en pièces jointes ci-dessous :

la dette a augmenté en 2020 lors de la crise covid (+300 M€)
elle a ensuite baissé jusqu’en 2023 (-140 M€ par rapport à 2019)

Baratin sans intérêt!

nim le 02/02/2026 à 15:48
Attendez a écrit le 02/02/2026 à 12h35

M.le maire prétend défendre la desserte son territoire, mais s'oppose au seul élu qui promet une desserte du plateau Nord ?

Si ça c'est pas une volte face !

Tout l’art de l’opposition aux projets de transports en commun est de le faire avec panache, en laissant croire à ses administrés que ce n’est pas une opposition mais un blocage temporaire le temps d’obtenir mieux.

Ça donne les mêmes résultats depuis 40 ans qu’il s’agisse du téléphérique de Sarselli, de la prolongation du C en surface, ou du tram nord.

Et oui le 02/02/2026 à 15:17

On ne le surnomme pas Bruno Bobard pour rien ..

Bruno Bernard le seul réaliste alors ? le 02/02/2026 à 14:28

BB fait un sans faute . Il met les aulasiens , face à leur contradictions et à leurs projets irréalistes .
Aulas pourra toujours baronner , quand les lyonnais devront passer à la caisse .
Qui devront passer à la caisse pour éponge ses dettes : nos pommes .

Sur la gestion de BB lyon pipeau nous a fait un résumé :

Le mandat du Bruno Bernard a commencé en juin 2020 et se terminera en mars 2026. Il a été marqué par la crise covid en 2020, la crise énergétique en 2022, et des restrictions budgétaires depuis 2024.
Le rapport financier de la Métropole le plus récent (publié en septembre 2025) concerne l’année 2024.

On peut y trouver l’évolution de la dette de la Métropole depuis 2019. Comme l’illustrent le tableau et le graphe en pièces jointes ci-dessous :

la dette a augmenté en 2020 lors de la crise covid (+300 M€)
elle a ensuite baissé jusqu’en 2023 (-140 M€ par rapport à 2019)

roulette russe le 02/02/2026 à 13:59

Ce n'est pas demain, ni après demain que les Caluirards et les Rilliards vont connaître une franche amélioration de leurs modes de déplacements.

Ex Précisions le 02/02/2026 à 13:50

Ne pas trop crier au loup, il peut réapparaitre dans les urnes...
Je n'espère pas !

bob marley le 02/02/2026 à 13:47

Je confirme vue la capture d'écran il a vraiment une tête à prendre le joint

Caluirard le 02/02/2026 à 13:36

Avec le projet , heureusement avorté , de Voie Cyclable sur la Voie Verte , les socialistes et écologistes vont devoir ramer fort pour convaincre les électeurs .

Lyl le 02/02/2026 à 13:31

Jamais je ne voterai pour un macroniste comme ce monsieur …
Posture et comm stop

khmers 2 ! le 02/02/2026 à 13:26

En mars 2026, qui de Bruno ou Greg sera le 1° sur la selle éjectable !

Serge Vqj le 02/02/2026 à 13:09

Champion du monde !

Ouiauxvoituresnonauxverts le 02/02/2026 à 12:36

Bernard s'est fait hara-kiri avec ses idées d'arriérés, tout comme le doucet et le bagnon

Attendez le 02/02/2026 à 12:35

M.le maire prétend défendre la desserte son territoire, mais s'oppose au seul élu qui promet une desserte du plateau Nord ?

Si ça c'est pas une volte face !

