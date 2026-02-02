Bastien Joint : "Bruno Bernard est le champion du monde des volte-face"

Entré en campagne la semaine dernière, Bastien Joint vise un nouveau mandat à la tête de Caluire-et-Cuire. L'édile, en poste depuis l'été dernier, se dit "plutôt serein, mais sans aucune forme d'excès de confiance".

Face à lui, deux listes de gauche, dont celle de son opposant socialiste Fabrice Matteucci. "Il a du mal à masquer son insuffisance sur le volet programmatique. Ils sont dans la critique stérile en permanence", se désole Bastien Joint.

Les élections métropolitaines sont l'occasion d'opposer des idées fortes pour les territoires. Et force est de constater que seul Bruno Bernard propose aujourd'hui de desservir le Plateau Nord avec un tramway, tandis que Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli regardent à l'Est et à l'Ouest.

"Bruno Bernard est le champion du monde des volte-faces. Le candidat promet ce que le président a refusé depuis six ans", moque le maire de Caluire.

00:00 Entrée en campagne

01:02 Adversaires

02:10 Mobilités sur le Plateau Nord

09:15 Logements sociaux