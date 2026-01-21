Métropolitaines : des maires accusent Bruno Bernard de promettre "ce qu'il a toujours refusé pendant son mandat"

Ce mercredi, trois maires du Plateau Nord fustigent le président sortant de la Métropole de Lyon qui, "devant la défaite annoncée", "promet pendant la campagne, ce qu’il a toujours refusé pendant son mandat".

Bastien Joint, maire de Caluire-et-Cuire, Alexandre Vincendet, maire de Rillieux-la-Pape et Damien Monnier, maire de Sathonay Camp, liste toute une série de promesses faites depuis quelques jours. Alors qu'elles avaient été systématiquement refusées auparavant.

"D’abord, la promesse de nouvelles stations Vélov’ pour le plateau nord", les édiles expliquant s'être "toujours heurtés aux refus des écologistes du Plateau Nord de voter les délibérations en faveur des stations Vélov’ et et à la fin de non recevoir du président de la Métropole de Lyon et de son vice-président aux mobilités, Fabien Bagnon".

"Nous n’oublions pas la fausse consultation métro lancée par le Grand Lyon en 2021 qui révélait tout l’intérêt d’une prolongation du métro B jusqu’au Plateau Nord, enterrée par l’exécutif écolo-socialo-lfiste de la Métropole, lors de la commission générale du 3 mars 2022. Près de 2500 habitants s’étaient mobilisés pour les pétitions lancées par les communes du Plateau Nord pour sauver la prolongation du métro B. À comparer avec les guère plus de 1000 participants de la consultation du Grand Lyon… Bruno Bernard restera celui qui a fait perdre un mandat de 6 ans, en refusant de lancer les études de la desserte du Plateau Nord", poursuivent les trois édiles.

Et de conclure sur une pique adressé à l'opposant socialiste caluirard Fabrice Matteucci, "qui a volé le vote des militants et provoqué la plus grande scission au sein du PS du Rhône en s’auto-intronisant tête de liste du Plateau Nord", qui "se ridiculise en soutenant aujourd’hui le projet qu’il refusait de voter en conseil municipal de Caluire et Cuire le 17 octobre 2022 !"