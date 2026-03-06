Vinciane Brunel : "Tout le monde se demande où sont passés Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli"

"Tout le monde se demande où sont passés Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli". Vinciane Brunel attaque les deux candidats à la Ville et à la Métropole de Lyon qui ont séché des débats organisés par les médias locaux.

"Comme ils comprennent qu'à chaque fois qu'ils sont confrontés à des débats, Ils ont du mal à défendre leur position, à les justifier, à les argumenter, et que souvent ça se retourne contre eux, ils préfèrent éviter de débattre, comme ça c'est plus simple, on attend, en se cachant un peu, de voir si ça marche", poursuit l'élue écologiste.

"Ne pas rendre des comptes, ne pas expliquer ce qu'on veut faire avant d'être élu, ça n'augure pas de très bons présages pour la suite en termes de démocratie et de gouvernance", critique encore Vinciane Brunel.

La conseillère métropolitaine sortante, candidate sur la liste de Bruno Bernard dans la circonscription de Villeurbanne, voit dans le duo Aulas-Sarselli "des retours en arrière, des projets sortis de vieux cartons : le méga tunnel, le métro".

"Nous on a un projet qui est cohérent, qui est tourné vers l'avenir, qui est là pour protéger les habitants, protéger l'accès au logement, protéger le pouvoir d'achat, pour relier aussi, relier les territoires, avoir des propositions égalitaires pour tous et pas concentrer que sur certains territoires. Et puis anticiper, anticiper les mutations économiques, anticiper les aléas climatiques comme on a pu le faire déjà depuis 6 ans", prône Vinciane Brunel.

Qui d'une alliance avec LFI au second tour ? A la manière d'un Grégory Doucet à la Ville, elle ne ferme pas du tout la porte malgré le refus de Place Publique et du PS. Et de citer le cas du candidat insoumis Florestan Groult, qui est vice-président à la Métropole : "On ne va pas dire du jour au lendemain 'non non, il n'est pas fréquentable'. A un moment donné, il faut quand même un peu rationaliser ce qui est en train de se passer".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.