Vinciane Brunel : "Tout le monde se demande où sont passés Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli"

"Tout le monde se demande où sont passés Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli". Vinciane Brunel attaque les deux candidats à la Ville et à la Métropole de Lyon qui ont séché des débats organisés par les médias locaux.
"Comme ils comprennent qu'à chaque fois qu'ils sont confrontés à des débats, Ils ont du mal à défendre leur position, à les justifier, à les argumenter, et que souvent ça se retourne contre eux, ils préfèrent éviter de débattre, comme ça c'est plus simple, on attend, en se cachant un peu, de voir si ça marche", poursuit l'élue écologiste.
"Ne pas rendre des comptes, ne pas expliquer ce qu'on veut faire avant d'être élu, ça n'augure pas de très bons présages pour la suite en termes de démocratie et de gouvernance", critique encore Vinciane Brunel.
La conseillère métropolitaine sortante, candidate sur la liste de Bruno Bernard dans la circonscription de Villeurbanne, voit dans le duo Aulas-Sarselli "des retours en arrière, des projets sortis de vieux cartons : le méga tunnel, le métro".
"Nous on a un projet qui est cohérent, qui est tourné vers l'avenir, qui est là pour protéger les habitants, protéger l'accès au logement, protéger le pouvoir d'achat, pour relier aussi, relier les territoires, avoir des propositions égalitaires pour tous et pas concentrer que sur certains territoires. Et puis anticiper, anticiper les mutations économiques, anticiper les aléas climatiques comme on a pu le faire déjà depuis 6 ans", prône Vinciane Brunel.
Qui d'une alliance avec LFI au second tour ? A la manière d'un Grégory Doucet à la Ville, elle ne ferme pas du tout la porte malgré le refus de Place Publique et du PS. Et de citer le cas du candidat insoumis Florestan Groult, qui est vice-président à la Métropole : "On ne va pas dire du jour au lendemain 'non non, il n'est pas fréquentable'. A un moment donné, il faut quand même un peu rationaliser ce qui est en train de se passer".
C'est plutôt "Tout le monde se demande qui est cette femme !" alors qu'elle se dit vice-présidente de la Métropole... 🙃🙃🙃Signaler Répondre
elle vient de filer quelques dizaines de milliers de voies a la Marine ...Signaler Répondre
Elles étaient où les pastèques pendant 6 ans à part pour inaugurer des pistes cyclables ??Signaler Répondre
Elles ont toujours refuser le dialogue avec les habitants et les pouvoirs publics, ou alors c'était à sens unique, le leur...
Ce sont les Lyonnais qui votent ; pas les candidatsSignaler Répondre
Et on vous veut plus, c'est fini
Et oui quand cela arrange tout le monde est fréquentable. Les écologistes c'est ce qu'il y a de pire, toujours dans la bien pensance mais pas pour eux, seulement pour les autres.Signaler Répondre
D'ailleurs ils sont très actif sur les réseaux sociaux pour critiquer Aulas et pas de manières toujours correctes.
On n'en veut plus de cette secte.
Panot a déclaré que si le RN arrive au pouvoir, elle quitte la France...Signaler Répondre
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Ils sont sur le terrain et ne perdent pas tout leur temps dans les médias comme les écolos-LFIstes. Plus qu'une semaine avant de se faire plaisir dans les urnes !Signaler Répondre
Aux dernieres nouvelles Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli etaient en train de choisir le nouveau papier peint pour leurs futurs bureaux respectifs .Signaler Répondre
ça agace ...hein ?
Non pas tout le monde se demande....mais qui elle est celle là pour parler au nom de tous ?Signaler Répondre
Aulas était sur un marché mercredi. Il avance dans l'ombre silencieusement, pas a coup de mesures électoralistes , ni de match de foot (ridicule au passage cette comme) comme le gourou vert...
alliance avec lfi pour la Métro au deuxième tour ; c'est bien noté ...Signaler Répondre