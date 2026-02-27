Yannick Jadot en soutien des écologistes : "Lyon peut continuer à améliorer la qualité de vie de ses habitants"

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et candidat à sa succession, a reçu ce jeudi le soutien de Yannick Jadot, sénateur écologiste de Paris et ancien député européen.

Le parlementaire est venu dans le 5e arrondissement pour appuyer les listes de l’union de la gauche et des écologistes. La rencontre au Jardin des Curiosités a permis de remettre en avant les priorités affichées par la majorité sortante : qualité de l’air, mobilités du quotidien et "gestion rigoureuse et responsable des finances publiques".

Selon les écologistes, les concentrations de dioxyde d’azote ont baissé de 29% sur le territoire métropolitain depuis 2019. La circulation automobile aurait diminué de 14% à l’échelle de la Métropole et de 34% dans le centre-ville. Les transports en commun compteraient aujourd’hui plus de 530 000 abonnés.

La majorité attribue ces résultats au doublement des investissements dans les transports en commun, au développement des réseaux de chaleur, à l’accompagnement de la fin des foyers ouverts et au remplacement des appareils de chauffage au bois les plus polluants, ainsi qu’à la mise en œuvre progressive de la Zone à Faibles Émissions (ZFE).

Pour poursuivre cette dynamique, Bruno Bernard annonce le lancement d’une convention citoyenne sur la qualité de l’air, chargée de formuler des propositions sur l’évolution de la ZFE, les mobilités et les dispositifs d’accompagnement.

Le tunnel routier dans le viseur

Les écologistes ont ciblé également la proposition d’un mégatunnel routier d’environ 8 kilomètres entre Tassin et Saint-Fons porté par Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli, dont le coût est estimé entre 2 et 4 milliards d’euros.

Un tel projet "mobiliserait une part considérable de la capacité d’investissement de la Métropole", estime la majorité sortante, au détriment d’autres priorités comme les transports collectifs, le logement ou les services publics.

Bruno Bernard affirme que "chaque euro investi doit produire un résultat tangible pour les habitants" et juge qu’engager plusieurs milliards d’euros sur un projet "dont le financement n’est pas stabilisé serait un risque majeur".

De son côté, Yannick Jadot souligne que les décisions d’infrastructure doivent être "efficaces et financièrement soutenables". "En poursuivant ses investissements dans les mobilités collectives et la maîtrise de l’énergie, Lyon peut continuer à améliorer la qualité de vie de ses habitants", déclare le sénateur.