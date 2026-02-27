Malgré un recul du bénéfice net, bioMérieux relève son dividende et voit plus grand en 2026

Le spécialiste lyonnais du diagnostic in vitro bioMérieux boucle l’exercice 2025 sur une performance solide, marquée par une croissance organique de 6,2% de son chiffre d’affaires et une amélioration sensible de sa rentabilité.

Le groupe, basé à Marcy-l’Étoile, affiche un chiffre d’affaires annuel de 4,07 milliards d’euros, contre 3,98 milliards en 2024. À données publiées, la progression ressort à +2,3%, pénalisée par un effet de change négatif de 151 millions d’euros lié à l’appréciation de l’euro.

La dynamique repose notamment sur les quatre priorités du plan stratégique GO•28. Les panels non respiratoires BIOFIRE® enregistrent une croissance organique de 10% (598 millions d’euros), tandis que SPOTFIRE® bondit de 84% en valeur pour atteindre 168 millions d’euros, avec une base installée portée à 6400 instruments.

La microbiologie progresse de 4% en organique, malgré un recul à deux chiffres en Chine. Hors Chine, la croissance atteint 6,3%. Les applications industrielles affichent pour leur part une hausse organique de 9%, tirée notamment par le contrôle qualité pharmaceutique.

Au total, les applications cliniques représentent 84% des ventes annuelles, les applications industrielles 16%.

Le résultat opérationnel courant contributif (ROCC) s’établit à 728 millions d’euros, en hausse de 16% à taux de change et périmètre constants. La marge atteint 17,9 % du chiffre d’affaires, en amélioration d’environ 160 points de base à données comparables.

Le résultat net part du groupe recule en revanche de 8%, à 398 millions d’euros, en raison notamment d’une dépréciation partielle de la technologie VITEK® REVEAL™. En données ajustées, le bénéfice net dilué par action progresse de 9%, à 4,64 euros.

Trésorerie renforcée et acquisitions ciblées

Le cash-flow libre atteint 462 millions d’euros, contre 330 millions en 2024. BioMérieux affiche au 31 décembre 2025 une position de trésorerie nette de 108 millions d’euros, contre un endettement net de 41 millions un an plus tôt.

L’année a également été marquée par plusieurs acquisitions, dont SpinChip Diagnostics (112 millions d’euros), Neoprospecta (8 millions) et Day Zero Diagnostics (19 millions). Début 2026, le groupe a aussi annoncé l’acquisition d’Accellix, spécialisée dans la cytométrie en flux.

Pour 2026, bioMérieux vise une croissance du chiffre d’affaires comprise entre +5% et +7% à taux de change et périmètre constants, et une progression d’au moins 10% du résultat opérationnel courant contributif.

Le groupe confirme ainsi les ambitions de son plan GO•28, qui prévoit une croissance annuelle moyenne d’environ 7% des ventes sur la période 2024-2028, avec une amélioration progressive de la marge.