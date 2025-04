Surveiller les eaux usées, anticiper les épidémies : bioMérieux dévoile son nouveau test PCR

L’entreprise française bioMérieux a annoncé la sortie prochaine d’un nouveau test PCR pour détecter les virus et les bactéries dans des échantillons d'eaux usées. Ce nouveau diagnostic moléculaire WATCHFIRE permet de détecter en seulement 45 minutes la présence de 22 types de pathogènes dans les eaux usées des villes.

"La surveillance des eaux usées et de l’environnement est devenue un sujet stratégique pour les systèmes de santé publique, car elle permet de détecter et de contrôler la présence des maladies infectieuses dans la population", déclare le Dr Charles K. Cooper, directeur exécutif, affaires médicales bioMérieux.

Une innovation importante, car elle permettra des évaluations précoces de l’état de santé de la population permettant de réagir plus rapidement en cas d’éventuelles épidémies de maladies infectieuses.

Ce produit est le fruit de plusieurs années de recherche de la part du géant spécialisé dans le diagnostic. Le test PCR s’appuie sur une technologie identifiant les acides nucléiques des virus respiratoires les plus courants tels que la SARS-CoV-2 et autre coronavirus, le virus de la grippe A et B (Influenza), ou des virus respiratoires syncitial (VRS). Certaines formes de bactéries sont aussi détectables dans les échantillons des matières fécales ou des eaux usées.

La présence et la quantité de ces agents pathogènes permettront d’aider les autorités de santé publique à prendre leurs décisions sur des bases de données plus fournies.

Le test PCR devrait être disponible dans le monde entier au deuxième trimestre 2025.