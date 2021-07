Covid-19 à Lyon : pass sanitaire et vaccination, le résumé de l'allocution d'Emmanuel Macron

Car le Président de la République devait faire un point sur la dégradation de la situation sanitaire due au variant Delta du Covid-19. Il évoquait ainsi une "reprise forte de l’épidémie qui touche tous les territoires".

La plupart des mesures annoncées par divers médias ont été confirmées par le chef d’Etat pour éviter une forte hausse des hospitalisations en août.

Emmanuel Macron a donc appelé à un "été de mobilisation" sur le front de la vaccination et viser le 100% de Français vaccinés. Le personnel soignant devra donc se faire obligatoirement vacciner d’ici le 15 septembre. A cette date, des contrôles et des sanctions seront réalisés.

Pour le reste des Français, Emmanuel Macron a admis qu’un jour, la question de la vaccination obligatoire se posera, mais il a indiqué vouloir d'abord "faire confiance" à la responsabilité des citoyens, et notamment les personnes âgées et celles en surpoids grave qui n'ont pas encore reçu de doses.

Des campagnes de vaccination seront déployées à la rentrée dans les collèges, les lycées et les universités du Rhône et de France.

Outre la vaccination, le pensionnaire de l’Elysée a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour la Martinique et la Réunion, ce qui implique un couvre-feu pour les deux collectivités d'outre-mer.

Montrer patte blanche et pass sanitaire

Le pass sanitaire deviendra obligatoire au 21 juillet dans les lieux de loisirs et de culture qui rassemblent plus de 50 personnes (parc d’attraction, spectacles, cinémas…). Autant dire que ça sent le roussi pour le succès en salles du film Kaamelott du lyonnais Alexandre Astier, qui sort justement à cette date.

Début août, il faudra fournir le pass sanitaire pour accéder aux cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, mais aussi réaliser des voyages en avion, train et cars de longue distance pour lesquels il faudra donc prouver sa vaccination ou renseigner un test négatif. Et cela impliquera les clients, mais aussi les usagers et salariés de ces lieux !

Les tests PCR et antigénique sans ordonnance ne seront par ailleurs plus remboursés dès l’automne, pour favoriser la vaccination plutôt que la multiplication des tests.