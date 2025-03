Faites-vous vacciner gratuitement ce mardi à la mairie du 1er arrondissement de Lyon

La mairie du 1er arrondissement de Lyon organise ce mardi 18 mars, une journée de vaccination gratuite de 9h à 18h, dans la salle du conseil de la mairie du 1er arrondissement. La participation à cette initiative ne requiert aucun rendez-vous.

Lors de cette journée, tous les vaccins inscrits au calendrier vaccinal français seront proposés gratuitement, sur prescription médicale délivrée sur place par les professionnels de la maison santé Opéra lors des consultations personnalisées selon chaque participant. Les vaccins seront administrés immédiatement après les rendez-vous.

"Face au renoncement aux soins et à la désinformation sur la vaccination, cette journée facilite l’accès aux vaccins et renforce la sensibilisation à la couverture vaccinale. Protéger la santé des Lyonnais et Lyonnaises est une priorité : nous voulons une prévention accessible à toutes et tous, sans barrière administrative", témoigne David Souvestre, conseiller du 1er arrondissement en charge de la santé au sujet de l’événement.