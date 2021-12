Covid-19 : une opération de vaccination destinée aux enfants à risque organisée à Lyon

L'annonce a été faite ce mercredi par l'Agence régionale de Santé.

Sont concernés les enfants de 5 à 11 ans présentant une pathologie les rendant à risque de développer une forme grave du Covid-19 ou ceux vivant dans l'entourage proche d'une personne immunodéprimée.

Au total, 10 infirmières et 8 médecins (dont des pédiatres) seront présents pour accueillir les enfants de 10h à 18h au sein du vaccinodrome de Gerland. Jusqu’à 800 créneaux de vaccination seront disponibles ce dimanche et mis en ligne sur la plateforme Doctolib.

"Une consultation pré-vaccinale systématique sera réalisée par un médecin et se déroulera selon la procédure adaptée à l’âge de l’enfant. Lors de l’entretien médical pré-vaccinal, le médecin vérifiera l’éligibilité de l’enfant. Il s’agit du moment pendant lequel une information claire et adaptée à l’âge de l’enfant lui sera délivrée. Durant cette consultation, le professionnel de santé répondra également aux interrogations de l’enfant et de ses parents", précise l'ARS.

Un test rapide d’orientation diagnostique sérologique sera par ailleurs proposé en amont de chaque vaccination. A la suite de l’injection du vaccin, un temps de surveillance post-vaccinale de 15 minutes sera observé.

Liste des pathologies prioritaires telle que définie par la HAS et complétée par le COSV :

Cardiopathies congénitales non corrigées, Asthmes pour lesquels il existe une nécessité de recours aux corticoïdes par voie générale, ou ayant nécessité une hospitalisation ou ALD, Maladies hépatiques chroniques, Maladies cardiaques et respiratoires chroniques, Cancer en cours de traitement, Maladie rénale chronique, Handicap neuromusculaire sévère, Maladies neurologiques, Immunodéficience primitive ou secondaire (infection par le VIH ou induite par médicaments), Obésité, Diabète, Hémopathies malignes, Drépanocytose, Trisomie 21