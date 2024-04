Recours du maire rejeté, la Métropole va pouvoir expérimenter la mise à sens unique de la Grande rue d'Oullins

Seul le nouveau plan de circulation du quartier de la Bussière avait pu être en partie réalisé, avant que Jérôme Moroge ne monte au créneau.

Mais ce mardi, la collectivité présidée par les écologistes se félicitent d'apprendre que le Conseil d'Etat a rejeté la demande du maire oullinois qui regrettait que la Métropole puisse "imposer ses choix aux habitants et élus".

Le déploiement de l'expérimentation d'apaisement de la circulation va donc reprendre à Oullins-Pierre-Bénite.

Les aménagements vont d'abord se poursuivre dans le quartier de la Bussière jusqu'au mois de juin. Un collectif d'habitants va obtenir la limitation du trafic automobile par un jeu de sens interdits.

La deuxième étape du plan de la Métropole de Lyon débutera cet été pour se conclure fin 2024. Il s'agit du test du plan de circulation proposé par ces mêmes collectifs d'habitants et de commerçants et qui prévoit la mise à sens unique de la Grande rue d'Oullins entre la rue du Perron et le pont d'Oullins. Cela permettra aux cyclistes venant de Saint-Genis-Laval de circuler plus sereinement en direction de Lyon, puisqu'ils cohabiteront uniquement avec les bus.

Enfin, la troisième étape, qui se déroulera durant les six premiers mois de 2025, consistera en la remise à double sens de la Grande rue d'Oullins et de faire passer les cyclistes sur un aménagement propre sur la rue de la République.

"Chaque étape de cette expérimentation sera validée en concertation avec le comité de suivi, composé de citoyens, d’acteurs locaux, de représentants, etc. Les indicateurs et les différents comptages menés pendant cette expérience permettront de recueillir des éléments factuels, nécessaires pour la prise de décision quant au futur aménagement", promet la Métropole de Lyon.

Qu'en penseront les habitants d'Oullins-Pierre-Bénite ? Bruno Bernard avait prévenu que les avis seront forcément partagés, car "il n’y a pas de solution évidente pour le plan de circulation du centre-ville d’Oullins" évoquait le président écologiste de la Métropole, dont le père Roland Bernard fut maire d'Oullins.