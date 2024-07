Grande rue d'Oullins à sens unique : une banderole fait polémique, deux élus écologistes attaqués

A cette date, il ne sera plus possible d'emprunter en voiture l'axe majeur de la commune de la rue du Perron jusqu'au pont d'Oullins, dans le sens de la descente Saint-Genis-Laval/Lyon.

Suite à cette annonce, une banderole magistrale a fait son apparition, pile à l'entrée de la Grande rue d'Oullins qui sera, demain, fermée à la circulation automobile pour laisser la place uniquement les bus et les cyclistes.

"Merci messieurs Bagnon et Kohlhaas pour la mort prochaine de nos commerces !", est-il écrit sur la banderole, visant directement les vice-présidents de la Métropole de Lyon Fabien Bagnon (Voirie) et Jean-Charles Kohlhaas (Transports).

Le premier, élu et résidant à Saint-Genis-Laval emprunte chaque jour la Grande rue d'Oullins à vélo, et le second, élu d'opposition à Oullins, ambitionne de gagner la mairie d'Oullins en 2026 après l'avoir ratée de peu en 2020.

L'apparition de la banderole a choqué chez les écologistes, certains y voient le soutien aveugle voire la complicité de l'actuelle municipalité de Jérôme Moroge (LR).

Dans un communiqué, les co-présidents du groupe écologiste à la Métropole de Lyon Vinciane Brunel et Benjamin Badouard s'offusquent de la présence de cette banderole et exigent son retrait : "M. le maire doit user de ses pouvoirs et faire retirer immédiatement cette banderole de l'espace public. Il est incompréhensible qu'il n'ait pas de lui-même fait la démarche dès (lundi). Apaiser plus que cliver, M. Moroge, devrait être la bonne méthode. Les attaques outrancières contre tout élu sont inacceptables et doivent être fermement condamnées".

Réaction des co-président·es du groupe écologiste à la Métropole de Lyon ⤵️ pic.twitter.com/NgafncsyYs — Benjamin Badouard (@BBadouard) July 16, 2024

Pour rappel, l'expérimentation de cette fermeture de la Grande rue d'Oullins aux voitures dans le sens de la descente doit durer jusqu'à la fin de l'année 2024. Puis l'axe sera rouvert intégralement, pour une nouvelle expérimentation début 2025 avec le passage des vélos sur la rue de la République.