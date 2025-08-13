Météo

Lyon enfin respirable ? La vigilance rouge canicule s'arrête jeudi

Lyon enfin respirable ? La vigilance rouge canicule s'arrête jeudi
Lyon enfin respirable ? La vigilance rouge canicule s'arrête jeudi - LyonMag

Après deux jours de mercure extrême, Lyon va enfin respirer.

Les températures ont frôlé les 40°C, mais Météo France prévoit une légère baisse pour la fin de semaine.

A tel point que le Rhône va sortir de la vigilance rouge canicule ce jeudi à 6h, pour repasser à l'orange comme annoncé dans le dernier bulletin de Météo France. Des orages sont par ailleurs attendus jeudi soir dans l'agglomération lyonnaise.

Avec la fin de la vigilance rouge s'arrêteront également certaines mesures prises par la préfecture et les municipalités comme la gratuité des piscines ou l'interdiction des manifestations en plein air l'après-midi.

Tags :

canicule

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
warmred le 13/08/2025 à 18:58

Dommage que ça s’arrête, je voulais tester les serpillières de la place Bellecour

Signaler Répondre
avatar
Cycy69 le 13/08/2025 à 18:13
Pas d'accord a écrit le 13/08/2025 à 17h03

L'eau Lyonnaise est complètement contaminée par les PFAS et autres cochoneries.
En plus de nous la faire avalée, la mairie nous la fait respirer avec leurs brumisateurs place Bellecour.
J'ignore l'effet sur mes poumons mais je ne pense pas que de respirer plus de 4700 produits chimiques soit bon pour la santé.
Donc non l'air Lyonnais n'est pas respirable

Vous la consommer déjà via votre cuisine, hygiène, fruit et légumes...

Signaler Répondre
avatar
Cookie the first le 13/08/2025 à 18:03
Pas d'accord a écrit le 13/08/2025 à 17h03

L'eau Lyonnaise est complètement contaminée par les PFAS et autres cochoneries.
En plus de nous la faire avalée, la mairie nous la fait respirer avec leurs brumisateurs place Bellecour.
J'ignore l'effet sur mes poumons mais je ne pense pas que de respirer plus de 4700 produits chimiques soit bon pour la santé.
Donc non l'air Lyonnais n'est pas respirable

Essayez l'apnée !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 13/08/2025 à 18:02

Donc les "petits rouleurs" peuvent circuler ?

Signaler Répondre
avatar
Pas d'accord le 13/08/2025 à 17:03

L'eau Lyonnaise est complètement contaminée par les PFAS et autres cochoneries.
En plus de nous la faire avalée, la mairie nous la fait respirer avec leurs brumisateurs place Bellecour.
J'ignore l'effet sur mes poumons mais je ne pense pas que de respirer plus de 4700 produits chimiques soit bon pour la santé.
Donc non l'air Lyonnais n'est pas respirable

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.