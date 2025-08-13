Lyon enfin respirable ? La vigilance rouge canicule s'arrête jeudi

Les températures ont frôlé les 40°C, mais Météo France prévoit une légère baisse pour la fin de semaine.
A tel point que le Rhône va sortir de la vigilance rouge canicule ce jeudi à 6h, pour repasser à l'orange comme annoncé dans le dernier bulletin de Météo France. Des orages sont par ailleurs attendus jeudi soir dans l'agglomération lyonnaise.
Avec la fin de la vigilance rouge s'arrêteront également certaines mesures prises par la préfecture et les municipalités comme la gratuité des piscines ou l'interdiction des manifestations en plein air l'après-midi.
Ce jeudi, la chaleur sera en légère atténuation sur le nord et l’est, mais restera forte en général.— Météo-France (@meteofrance) August 13, 2025
Poursuite de la vague de chaleur en fin de semaine : un nouveau pic caniculaire est attendu pour le week-end du 15 août, notamment vendredi et samedi.
Dommage que ça s’arrête, je voulais tester les serpillières de la place BellecourSignaler Répondre
Vous la consommer déjà via votre cuisine, hygiène, fruit et légumes...Signaler Répondre
Essayez l'apnée !Signaler Répondre
Donc les "petits rouleurs" peuvent circuler ?Signaler Répondre
L'eau Lyonnaise est complètement contaminée par les PFAS et autres cochoneries.Signaler Répondre
En plus de nous la faire avalée, la mairie nous la fait respirer avec leurs brumisateurs place Bellecour.
J'ignore l'effet sur mes poumons mais je ne pense pas que de respirer plus de 4700 produits chimiques soit bon pour la santé.
Donc non l'air Lyonnais n'est pas respirable