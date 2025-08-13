Lyon enfin respirable ? La vigilance rouge canicule s'arrête jeudi

Les températures ont frôlé les 40°C, mais Météo France prévoit une légère baisse pour la fin de semaine.

A tel point que le Rhône va sortir de la vigilance rouge canicule ce jeudi à 6h, pour repasser à l'orange comme annoncé dans le dernier bulletin de Météo France. Des orages sont par ailleurs attendus jeudi soir dans l'agglomération lyonnaise.

Avec la fin de la vigilance rouge s'arrêteront également certaines mesures prises par la préfecture et les municipalités comme la gratuité des piscines ou l'interdiction des manifestations en plein air l'après-midi.