Lyon et le Rhône en vigilance rouge canicule : les chantiers stoppés, les manifestations en plein air interdites

Ce lundi après-midi, le Rhône a logiquement été placé en vigilance rouge canicule par Météo-France.

Car de fortes températures sont encore annoncées ces prochains jours, avec même 41°C attendus mardi et mercredi.

La préfecture du Rhône s'adapte en conséquence, avec des mesures pour éviter aux Lyonnais et autres habitants du département de rester trop longtemps au soleil.

Ainsi, l'ensemble des chantiers du secteur du BTP réalisés en extérieur sont suspendus jusqu'à nouvel ordre dans la Métropole de Lyon de 12h à 22h.

Et aucune manifestation publique, revendicative, culturelle, cultuelle, sportive ou commémorative en extérieur ou dans des établissements non climatisés ne pourra se tenir sur l'ensemble du territoire entre 12h et 20h.

Les services de l'Etat rappellent que "l’effet de la chaleur sur l’organisme peut être rapide et survient dès les premières augmentations de température, à compter du premier niveau de vigilance météorologique. Pendant les fortes chaleurs, les personnes déjà fragilisées (personnes âgées, personnes atteintes d’une maladie chronique, nourrissons, enfants de moins de 4 ans et personnes isolées…) sont particulièrement vulnérables et risquent une déshydratation, l’aggravation de leur maladie chronique ou encore un coup de chaleur. Les effets peuvent également être décalés dans le temps, entraînant une fatigue anormale et une aggravation des pathologies existantes".

Tags :

canicule

chantiers

18 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Mince le 11/08/2025 à 21:09

Mince, mais que cont bien pouvoir faire les nervis du Hamas ?

Signaler
avatar
Très juste le 11/08/2025 à 20:57
Homa a écrit le 11/08/2025 à 19h59

Au moins il s'arrête au feu rouge lui. Franchement, confort, clim et bonne musique, l'attente est agréable !

Mais moi je suis déjà à la maison dans mon jardin au frais, pendant qu'il attend encore au feu rouge, car j'ai le droit de griller les feux rouges sur les pistes.

Signaler
avatar
johnny le 11/08/2025 à 20:51

Pour ça que je sort plus trop vu les températures hormis pour les courses ect sinon merci la clim la douche

Signaler
avatar
GAD le 11/08/2025 à 20:15
fantomas 2025 a écrit le 11/08/2025 à 18h31

Brièvement résumé c'est l'été.
Prenez soin de vous

Et l'été il fait chaud , surtout autour du 15 août !

Signaler
avatar
Surmulot le 11/08/2025 à 20:14

Échec cuisant des pastèques à “rafraîchir la ville” avec leurs pistes cyclables bétonnées, leurs bacs à mauvaises herbes degeu ou bien leur étandage à linge ridicule place bellecour. Qui aurait pu s’en douter.

Signaler
avatar
Homa le 11/08/2025 à 19:59
Et puis a écrit le 11/08/2025 à 19h20

Coincé à un feu rouge, encore et encore, c'est que le début, j'adore, j'adore!

Au moins il s'arrête au feu rouge lui. Franchement, confort, clim et bonne musique, l'attente est agréable !

Signaler
avatar
Cyrano le 11/08/2025 à 19:53
Bribri a écrit le 11/08/2025 à 18h37

Chantiers suspendus. Est ce que les ouvriers sont payés ? J'espère que non.....pas de travail, pas de salaire.

Rappelez-vous le Covid. Je parie que vous êtes resté chez vous en étant payé.

Signaler
avatar
PS le 11/08/2025 à 19:45
Bribri a écrit le 11/08/2025 à 18h37

Chantiers suspendus. Est ce que les ouvriers sont payés ? J'espère que non.....pas de travail, pas de salaire.

Votre commentaire est exécrable !
Et dénote votre inculture : les entreprises du BTP paient une cotisation patronale de 0,68% et 0,13 % pour mutualiser le risque intempéries.

Signaler
avatar
Moon88 le 11/08/2025 à 19:41

On espere que cette chaleur restera tout le mois d'aout comme ca on evitera les ahuris avec leur drapeau de la Palestine le samedi.

Merci le Soleil.

Signaler
avatar
Pfuiiii le 11/08/2025 à 19:27
Bribri a écrit le 11/08/2025 à 18h37

Chantiers suspendus. Est ce que les ouvriers sont payés ? J'espère que non.....pas de travail, pas de salaire.

Ecrivit-elle, en se resservant une grande limonade... :-)

Signaler
avatar
Et puis le 11/08/2025 à 19:20
velocargo a écrit le 11/08/2025 à 18h56

Le réchauffement climatique est là, vivons avec. Rouler en vélo ne va pas faire baisser la température. Je sortirai sans honte faire mes courses en SUV 4x4 climatisé et moteur V8.

Coincé à un feu rouge, encore et encore, c'est que le début, j'adore, j'adore!

Signaler
avatar
Dans ton c le 11/08/2025 à 19:18
Bribri a écrit le 11/08/2025 à 18h37

Chantiers suspendus. Est ce que les ouvriers sont payés ? J'espère que non.....pas de travail, pas de salaire.

C'est considéré comme un intempérie.
Ils sont payés bien heureusement, je les saluts d'ailleurs.

Signaler
avatar
Venividivinci le 11/08/2025 à 19:07
Bribri a écrit le 11/08/2025 à 18h37

Chantiers suspendus. Est ce que les ouvriers sont payés ? J'espère que non.....pas de travail, pas de salaire.

Expérience travaux dans une congélation a -24 entrée sortie ,3 fois puis syncope

Signaler
avatar
Ex Précisions le 11/08/2025 à 19:02

M.... à peu de jours près on n'aurait pas de manif pour les gazouillis ce WE, la grosse canicule sera passée...

Signaler
avatar
velocargo le 11/08/2025 à 18:56

Le réchauffement climatique est là, vivons avec. Rouler en vélo ne va pas faire baisser la température. Je sortirai sans honte faire mes courses en SUV 4x4 climatisé et moteur V8.

Signaler
avatar
Bribri le 11/08/2025 à 18:37

Chantiers suspendus. Est ce que les ouvriers sont payés ? J'espère que non.....pas de travail, pas de salaire.

Signaler
avatar
Pourquoi le Rhône ? le 11/08/2025 à 18:32

Pourquoi le Rhône est d'avantage touché par les épisodes de canicule que les départements voisins ?

Signaler
avatar
fantomas 2025 le 11/08/2025 à 18:31

Brièvement résumé c'est l'été.
Prenez soin de vous

Signaler

