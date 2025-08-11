Lyon et le Rhône en vigilance rouge canicule : les chantiers stoppés, les manifestations en plein air interdites

Car de fortes températures sont encore annoncées ces prochains jours, avec même 41°C attendus mardi et mercredi.

La préfecture du Rhône s'adapte en conséquence, avec des mesures pour éviter aux Lyonnais et autres habitants du département de rester trop longtemps au soleil.

Ainsi, l'ensemble des chantiers du secteur du BTP réalisés en extérieur sont suspendus jusqu'à nouvel ordre dans la Métropole de Lyon de 12h à 22h.

Et aucune manifestation publique, revendicative, culturelle, cultuelle, sportive ou commémorative en extérieur ou dans des établissements non climatisés ne pourra se tenir sur l'ensemble du territoire entre 12h et 20h.

Les services de l'Etat rappellent que "l’effet de la chaleur sur l’organisme peut être rapide et survient dès les premières augmentations de température, à compter du premier niveau de vigilance météorologique. Pendant les fortes chaleurs, les personnes déjà fragilisées (personnes âgées, personnes atteintes d’une maladie chronique, nourrissons, enfants de moins de 4 ans et personnes isolées…) sont particulièrement vulnérables et risquent une déshydratation, l’aggravation de leur maladie chronique ou encore un coup de chaleur. Les effets peuvent également être décalés dans le temps, entraînant une fatigue anormale et une aggravation des pathologies existantes".