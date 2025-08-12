"Les tentes sont des fours" : les migrants du jardin des Chartreux à Lyon face à la canicule

Plusieurs mesures ont été activées par la préfecture ou les mairies afin de permettre à un maximum de personnes de se rafraîchir. "Pour autant, pour les mineurs à la rue du jardin des Chartreux, rien n'est fait", regrette le collectif soutiens/migrants Croix-Rousse.
Depuis de longs mois, des mineurs isolés présumés vivent sous des tentes dans ce jardin du 1er arrondissement de Lyon.
"Malgré nos demandes, pas le moindre geste de protection envers ces derniers, dont plusieurs chaque semaine sont placés sous la protection de l'aide sociale à l'enfance, devenus enfants en danger au terme d'une procédure de plusieurs mois durant laquelle les institutions, bafouant le droit, les auront laissés à la merci de tous les dangers", poursuit le collectif qui alerte sur leur situation actuelle à cause de la canicule.
Selon les militants, "les tentes sont des fours" et il y a quelques semaines, un jeune a été hospitalisé plus de 5 jours après un coup de chaleur. "Tous sont épuisés, moralement et physiquement. Nous le répétons, ces jeunes sont en danger immédiat", concluent-ils.
Si la Métropole de Lyon, qui a la charge des mineurs non-accompagnés, reste muette sur le sujet, la Ville de Lyon a anticipé en se couvrant avec une promesse qui engage les autres. Dans son communiqué de lundi soir, la municipalité se disait prête à réquisitionner un gymnase, si la préfecture lui demandait, pour mettre à l'abri des personnes vulnérables. Si les écologistes ne prenaient aucun cas en exemple, on peut imaginer que les migrants du jardin des Chartreux en faisaient partie.
A l'été 2021, un gymnase avait été ouvert d'urgence pour protéger des orages les jeunes du square Gustave-Auguste Ferrié dans le 4e.
bcp de jaloux dans les commentaires, vous n'avez pas réussi votre vie ?Signaler Répondre
J'ai un peu frais moi....Signaler Répondre
Il faut , une nouvelle fois , rappeler que la Métropole , Lyon , Villeurbanne - notamment - sont membres de l'ANVITA .Signaler Répondre
Quelle belle bande de faux-culs !
Ben comme ça ils peuvent faire des pizzas 🍕Signaler Répondre
A toutes ces gentilles associations pleines d'humanité comment pouvez-vous m'aider ?Signaler Répondre
Super ! Profitez pleinement des joies du camping et de la canicule👍Signaler Répondre
Article surréalisteSignaler Répondre
Comme déjà dit, chaque pays doit s'occuper de sa jeunesse. On coupe les aides aux associations locales payées par nos impôts, on annule toutes les aides au développement aux pays qui laissent , et parfois aident, leurs jeunes partir dans des conditions effroyables...chacun doit d abord bien s occuper des siens, ça s appelle la responsabilité, et le respect mutuel.Signaler Répondre
Ni oubli, ni pardon
Mouammar Kadhafi, reçu à l'Elysée le 10 décembre 2007, avait apporté son matériel de camping.Signaler Répondre
retour maison et ce jardin pourra être rendu à la populationSignaler Répondre
Que font les bien pensants gauchistes si prompt à les faire venir en France. Pourquoi ne les invitent ils pas chez eux, dans leur logement climatisé et leur piscine ?Signaler Répondre
c est le résultat de ces associations nourries avec nos impôts qui attirent ces migrants.Signaler Répondre
pour limiter ces migrations imposont aux migrant de suivre des cours de catéchisme et de culture judeo chrétienne
Personne ne les a obligé a planter la tente ici.Signaler Répondre
Donc si ça ne va pas, ils démontent la tente et ils s’en vont.
Et bien les menbres du collectif n’ont cas en accueillir quelques-uns chez eux.Signaler Répondre
Comment !Signaler Répondre
Les tentes ne sont pas climatisées ???
A St Pierre et Miquelon, il fait 22 degrés maxi aujourd’hui.Signaler Répondre
S'ils souhaitent tant les aider, pourquoi ces collectifs n'en accueillent pas chez eux?Signaler Répondre
C'est gentil de vouloir aider la terre entière avec l'argent du contribuable mais il serait bon de responsabiliser ces associations qui promettent monts et merveilles à toute la misère du monde.
Des millions de français font du camping cet été, sans se plaindre dans les médias à longueur de journées...Signaler Répondre
C'est vrai que, vu leur provenance ils ne sont pas habitués à la chaleur..Signaler Répondre
Ah, ces associations d'aide, il va bien falloir finir par leur couper les vivres ou les dissoudre
ces associations veulent que la marie de Lyon leur offre une chambre au sofitel bellecour et un repas chez la mère Brazier avec nos impôtsSignaler Répondre
déjà la journée ils se mettent dehors pas sous la tente . ensuite ils pourraient aussi repartir chez leurs parents ces mineurs ! chez eux il fait aussi très chaud ils ont l habitude non ??Signaler Répondre
Pour les vocations médicales, plus besoin de rêver à "médecins du monde" à l'autre bout de la planète, ou à Docteur Quinn femme médecin, y'a qu'à se rendre dans les camps de réfugiés de la métropole...Signaler Répondre
comme c'est triste ^^ Personne ne leur a demandé de venir illégalement ici !!Signaler Répondre
Retour dans leur logement au pays, ils seront moins en danger.Signaler Répondre
si l’on s’occupait des français qui dorment dans la rue et des travailleurs qui habitent dans leurs voitures commencé par balayer devant nos portes et après occuper vous des autres !😡Signaler Répondre