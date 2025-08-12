"Les tentes sont des fours" : les migrants du jardin des Chartreux à Lyon face à la canicule

Plusieurs mesures ont été activées par la préfecture ou les mairies afin de permettre à un maximum de personnes de se rafraîchir. "Pour autant, pour les mineurs à la rue du jardin des Chartreux, rien n'est fait", regrette le collectif soutiens/migrants Croix-Rousse.

Depuis de longs mois, des mineurs isolés présumés vivent sous des tentes dans ce jardin du 1er arrondissement de Lyon.

"Malgré nos demandes, pas le moindre geste de protection envers ces derniers, dont plusieurs chaque semaine sont placés sous la protection de l'aide sociale à l'enfance, devenus enfants en danger au terme d'une procédure de plusieurs mois durant laquelle les institutions, bafouant le droit, les auront laissés à la merci de tous les dangers", poursuit le collectif qui alerte sur leur situation actuelle à cause de la canicule.

Selon les militants, "les tentes sont des fours" et il y a quelques semaines, un jeune a été hospitalisé plus de 5 jours après un coup de chaleur. "Tous sont épuisés, moralement et physiquement. Nous le répétons, ces jeunes sont en danger immédiat", concluent-ils.

Si la Métropole de Lyon, qui a la charge des mineurs non-accompagnés, reste muette sur le sujet, la Ville de Lyon a anticipé en se couvrant avec une promesse qui engage les autres. Dans son communiqué de lundi soir, la municipalité se disait prête à réquisitionner un gymnase, si la préfecture lui demandait, pour mettre à l'abri des personnes vulnérables. Si les écologistes ne prenaient aucun cas en exemple, on peut imaginer que les migrants du jardin des Chartreux en faisaient partie.

A l'été 2021, un gymnase avait été ouvert d'urgence pour protéger des orages les jeunes du square Gustave-Auguste Ferrié dans le 4e.