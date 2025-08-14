Social

Canicule à Lyon : le gymnase Enghien réquisitionné encore une semaine pour les SDF

Réquisitionné cette semaine, le gymnase Enghien dans le 2e arrondissement de Lyon restera ouvert encore plusieurs jours, malgré la fin de la vigilance rouge canicule.

La préfecture du Rhône avait ouvert ce centre temporaire d'hébergement d'urgence pour les SDF et les personnes les plus vulnérables qui n'arrivaient pas à faire face aux températures trop élevées à Lyon.

Une cinquantaine de places ainsi que de l'eau et des repas distribués qui ont permis d'accueillir plusieurs dizaines de personnes, aiguillées par le 115, depuis l'ouverture mardi.

Le gymnase Enghien restera réquisitionné jusqu'au 20 août, car de nouveaux épisodes caniculaires sont attendus ces prochains jours dans l'agglomération.

Wallah',. le 14/08/2025 à 08:06

Et dès que la canicule sera terminée, on aura les escrologistes pour nous dire qu'il faut les laisser là, et trouver en logement.

