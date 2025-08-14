Canicule à Lyon : le gymnase Enghien réquisitionné encore une semaine pour les SDF

La préfecture du Rhône avait ouvert ce centre temporaire d'hébergement d'urgence pour les SDF et les personnes les plus vulnérables qui n'arrivaient pas à faire face aux températures trop élevées à Lyon.
Une cinquantaine de places ainsi que de l'eau et des repas distribués qui ont permis d'accueillir plusieurs dizaines de personnes, aiguillées par le 115, depuis l'ouverture mardi.
Le gymnase Enghien restera réquisitionné jusqu'au 20 août, car de nouveaux épisodes caniculaires sont attendus ces prochains jours dans l'agglomération.
