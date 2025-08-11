Canicule à Lyon : quatre musées deviennent gratuits, le parc Blandan ouvert toute la nuit

Ce lundi soir, la Ville de Lyon a annoncé réagir au placement du Rhône en vigilance rouge canicule par Météo-France et activer, dans le cadre de son plan "Objectif fraîcheur" quelques mesures pour "offrir aux Lyonnais des espaces de répit accessibles et sécurisés".

Outre la prolongation des horaires de ses parcs afin de permettre aux habitants de l'agglomération d'en profiter tard le soir (jusqu'à 23h30 pour le parc de la Tête d'Or, jusqu'à minuit pour le parc de Gerland et toute la nuit pour le parc Blandan à compter de mardi), les musées municipaux vont ouvrir gratuitement leurs portes.

Problème, avec la fermeture estivale du Musée d'Art contemporain, seuls les musées des Beaux-Arts et Gadagne bénéficient de cette mesure. Il faut signaler que de son côté, la Métropole de Lyon a pris la même décision concernant le Musée des Confluences et Lugdunum.

La mairie de Lyon précise enfin qu'en cas de réquisition par la préfecture du Rhône, un gymnase sera mis à disposition pour l'accueil de personnes vulnérables.