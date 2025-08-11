Météo

Canicule à Lyon : quatre musées deviennent gratuits, le parc Blandan ouvert toute la nuit

Contrairement à Oullins ou Caluire, les piscines municipales de Lyon ne deviendront pas gratuites. Pas même une réduction.

Ce lundi soir, la Ville de Lyon a annoncé réagir au placement du Rhône en vigilance rouge canicule par Météo-France et activer, dans le cadre de son plan "Objectif fraîcheur" quelques mesures pour "offrir aux Lyonnais des espaces de répit accessibles et sécurisés".

Outre la prolongation des horaires de ses parcs afin de permettre aux habitants de l'agglomération d'en profiter tard le soir (jusqu'à 23h30 pour le parc de la Tête d'Or, jusqu'à minuit pour le parc de Gerland et toute la nuit pour le parc Blandan à compter de mardi), les musées municipaux vont ouvrir gratuitement leurs portes.

Problème, avec la fermeture estivale du Musée d'Art contemporain, seuls les musées des Beaux-Arts et Gadagne bénéficient de cette mesure. Il faut signaler que de son côté, la Métropole de Lyon a pris la même décision concernant le Musée des Confluences et Lugdunum.

La mairie de Lyon précise enfin qu'en cas de réquisition par la préfecture du Rhône, un gymnase sera mis à disposition pour l'accueil de personnes vulnérables.

avatar
Jesaistout le 11/08/2025 à 22:05
Abolition de la connerie a écrit le 11/08/2025 à 21h04

T’inquiètes, tu vas pas payer plus. Quand tu vas à l’hôpital, y’a aussi des gens en pleine santé qui payent pour toi.

Ce n'est pas tout à fait faux, mais pas tout à fait juste.
En fait, les personnes hospitalisées qui subissent des opérations paient les honoraires des chirurgiens au max des mutuelles. C'est gratuit pour celui qui n'a pas de mutuelle, juste le remboursement collectif de la sécu.

avatar
To-To le 11/08/2025 à 21:36
Abolition de la connerie a écrit le 11/08/2025 à 21h04

T’inquiètes, tu vas pas payer plus. Quand tu vas à l’hôpital, y’a aussi des gens en pleine santé qui payent pour toi.

Pas obligé de sauter à la gorge des gens, je reste septique également. Il y a aussi des œuvres d’art à l’intérieur et si ça finit comme à la piscine de Strasbourg..

avatar
Venividivinci le 11/08/2025 à 21:22

Blandan ouvert la nuit faut être fou pour y aller ...

avatar
Abolition de la connerie le 11/08/2025 à 21:04
Abolition de l'esclavage maintenant a écrit le 11/08/2025 à 20h46

Faux c'est pas gratuit, c'est toujours les mêmes contribuables esclaves qui payent.

T’inquiètes, tu vas pas payer plus. Quand tu vas à l’hôpital, y’a aussi des gens en pleine santé qui payent pour toi.

avatar
Abolition de l'esclavage maintenant le 11/08/2025 à 20:46

Faux c'est pas gratuit, c'est toujours les mêmes contribuables esclaves qui payent.

