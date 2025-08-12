Et aussi à Lyon

En pleine canicule, la Ville de Lyon doit fermer deux piscines à cause d'une pénurie de maîtres-nageurs - DR

Face à la canicule, il y a les mairies qui rendent gratuit l'accès à leur piscine municipale ou qui étendent leurs horaires d'ouverture.

Et puis il y a la Ville de Lyon, forcée de fermer des bassins, n'arrivant pas à recruter suffisamment de maîtres-nageurs sauveteurs.

Sur son site Internet, la municipalité écologiste a annoncé que la piscine de Mermoz dans le 8e arrondissement fermerait ses portes les mercredis 20 et 27 août.

Autre quartier populaire privé de lieu pour se baigner et se rafraîchir : la Duchère. La piscine des hauteurs du 9e arrondissement fermera les jeudis 14, 21 et 28 août.

Les deux infrastructures sont pourtant prises d'assaut depuis des semaines. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes se plaignent d'horaires trop restreints et donc de bassins bondés.

Alors que les températures deviennent alarmantes dans l'agglomération, la Ville de Lyon fera-t-elle un effort exceptionnel pour empêcher ces fermetures qui font tâche, surtout quand on compare à ce que parviennent à faire les villes voisines ?

avatar
Ex Précisions le 12/08/2025 à 15:37

On va appeler le Doucet Uladislas, le roi de la lose !
En plus de ne pas être gratuites ces piscines elles restent vides un mois d'août...
Plus que 8 mois à supporter ces pastèques, quoique le Bernard peut-être un peu plus longtemps avec les nouveaux scrutins PLM.

avatar
et ouii le 12/08/2025 à 15:26

La France est devenue une poubelle, mais on continue de laisser rentrer toute l'Afrique!

avatar
viandooor le 12/08/2025 à 15:21

Rien à voir , bien sur , avec les chances pour la France qui profitent très paisiblement et dans le respect d'autrui de ces piscines....

avatar
bassin de racailles le 12/08/2025 à 15:19

Les maîtres nageurs n’ont plus envie de se faire casser la g.. par des petites racailles qui seront toujours impunies et excusées…

avatar
Excellent) le 12/08/2025 à 15:11

Je rêve ! La ville n’a pas anticipé?Doucet avec ces chargés de missions a fait quoi ?

avatar
Bon le 12/08/2025 à 15:06

Maître nageur, videur, vigile, policier, pompier etc …..

avatar
Gloubi le 12/08/2025 à 14:45

On se demande bien pourquoi être salarié de la ville ou de la métropole ne fait pas rêver ?
Pourtant les salaires et les conditions de travail seraient idylliques

avatar
#FreeEmmanuel le 12/08/2025 à 14:43

Les maître-nageurs payés au smic n'ont plus envie de faire la police dans les piscines lyonnaises…

Qui pourrait vraiment les blâmer ??

avatar
basta le 12/08/2025 à 14:32

le maitre nageur aime son travail d'enseignement et de protection. il n'est pas là pour faire du dressage dans la fosse aux racailles !

avatar
DTC le 12/08/2025 à 14:32
Pisse in a écrit le 12/08/2025 à 14h25

Avec tout l'argent dilapidé dans l'étendoir à linge de la place Bellecour, les étrons blancs de la rue de la Ré, et autres joyeusetés dont la liste est trop longue à développer, on pourrait embaucher beaucoup de maitres nageurs !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Les maitres nageurs , il y en a plein en réalité, mais ils ne veulent plus occuper des postes de vigiles pour essayer de raisonner la racaille, qui ne comprend que les coups de bâton.

avatar
Pisse in le 12/08/2025 à 14:25

Avec tout l'argent dilapidé dans l'étendoir à linge de la place Bellecour, les étrons blancs de la rue de la Ré, et autres joyeusetés dont la liste est trop longue à développer, on pourrait embaucher beaucoup de maitres nageurs !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

avatar
la planche a billet le 12/08/2025 à 14:23

c’est honteux !! ça dépense 1,2M pour des banderoles inutiles place bellecour et ont ne mets pas les moyens pour les 3 pauvres piscines de Lyon déjà que les espaces de baignades sympa sont limités dans cette ville alors si on en ferme c’est bingo mais bon ils s’en fichent du petit peuple ils a qu’à s’asphyxier dans sont hlm en regardant le bitum a s’entretuer pendant que tout les nantis sont dans leur piscine au vert avec leur rosé piscine. la boucle est bouclée !

avatar
Homa le 12/08/2025 à 14:20

En même temps, pour se faire tabasser, on comprend que ça déclenche pas des vocations...

avatar
kool le 12/08/2025 à 14:17

Certaines communes non gérées par les escrologistes ont du personnel,et piscines gratos !Hélas,les dettes de Lyon commençant à chauffer,comme les températures,ont arrête les frais .Merci doucet et bernard ,les vautours

avatar
Ça se comprend le 12/08/2025 à 14:16

Qui a envie d'être maître nageur à Mermoz et La Duchere?

avatar
Wat le 12/08/2025 à 14:09

Mais pourquoi les gens ne se bousculent pas pour travailler dans ces piscines?

