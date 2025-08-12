En pleine canicule, la Ville de Lyon doit fermer deux piscines à cause d'une pénurie de maîtres-nageurs

Et puis il y a la Ville de Lyon, forcée de fermer des bassins, n'arrivant pas à recruter suffisamment de maîtres-nageurs sauveteurs.

Sur son site Internet, la municipalité écologiste a annoncé que la piscine de Mermoz dans le 8e arrondissement fermerait ses portes les mercredis 20 et 27 août.

Autre quartier populaire privé de lieu pour se baigner et se rafraîchir : la Duchère. La piscine des hauteurs du 9e arrondissement fermera les jeudis 14, 21 et 28 août.

Les deux infrastructures sont pourtant prises d'assaut depuis des semaines. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes se plaignent d'horaires trop restreints et donc de bassins bondés.

Alors que les températures deviennent alarmantes dans l'agglomération, la Ville de Lyon fera-t-elle un effort exceptionnel pour empêcher ces fermetures qui font tâche, surtout quand on compare à ce que parviennent à faire les villes voisines ?