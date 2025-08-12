Météo

Canicule : le cinéma à 1 euro dans cette commune près de Lyon !

Chez les maires LR de l'agglomération lyonnaise, on redouble d'ingéniosité pour permettre aux habitants de se rafraîchir en cette période de canicule intense.

Après la gratuité de la piscine municipale à Oullins et à Caluire-et-Cuire, voici le cinéma à 1 euro. C'est à Sainte-Foy-lès-Lyon que la mesure entre en vigueur. En partenariat avec l'association gestionnaire du cinéma Mourguet, toutes les séances sont à 1 euro pour les Fidésiens, sur présentation d'un justificatif de domicile.

En ce moment, vous retrouvez à l'affiche Les 4 Fantastiques, Les Bad Guys 2 ou encore L'Epreuve du Feu.

La mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon a également étendu les horaires de sa piscine municipale Le Kubdo, de 11h à 20h tous les jours.

Et l'espace culturel Jean Salles, présent dans les locaux de la bibliothèque Senghor, sera ouvert tous les après-midis sur demande pour ceux qui souhaiteront se mettre au frais quelques heures. Inscription préalable obligatoire au 04 72 32 59 30.

Ex Précisions le 12/08/2025 à 15:45

Tiens comme pour les piscines gratuites, encore une maire LR.
Ils cherchent vraiment des voix eux, alors que les gauchistes en font fuir de plus en plus.

