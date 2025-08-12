Canicule : le cinéma à 1 euro dans cette commune près de Lyon !

Après la gratuité de la piscine municipale à Oullins et à Caluire-et-Cuire, voici le cinéma à 1 euro. C'est à Sainte-Foy-lès-Lyon que la mesure entre en vigueur. En partenariat avec l'association gestionnaire du cinéma Mourguet, toutes les séances sont à 1 euro pour les Fidésiens, sur présentation d'un justificatif de domicile.
En ce moment, vous retrouvez à l'affiche Les 4 Fantastiques, Les Bad Guys 2 ou encore L'Epreuve du Feu.
La mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon a également étendu les horaires de sa piscine municipale Le Kubdo, de 11h à 20h tous les jours.
Et l'espace culturel Jean Salles, présent dans les locaux de la bibliothèque Senghor, sera ouvert tous les après-midis sur demande pour ceux qui souhaiteront se mettre au frais quelques heures. Inscription préalable obligatoire au 04 72 32 59 30.
Tiens comme pour les piscines gratuites, encore une maire LR.Signaler Répondre
Ils cherchent vraiment des voix eux, alors que les gauchistes en font fuir de plus en plus.