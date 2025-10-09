Faits Divers

Près de Lyon : l'argent du pèlerinage dérobé, plusieurs milliers d'euros s'envolent à la pagode bouddhiste

Ce sont probablement des personnes bien renseignées qui ont fait le coup.

Le 28 septembre dernier, en pleine cérémonie l'après-midi, la Pagode Thiện Minh de Sainte-Foy-lès-Lyon a été victime d'un cambriolage.

Ce temple bouddhiste niché sur la colline, le seul de la région, attirait de nombreux fidèles lorsque plusieurs individus se sont infiltrés.

Et ils ont mis la main sur une forte somme d'argent liquide. Plusieurs milliers d'euros qui avaient été rassemblés par une quarantaine de personnes qui comptaient les redistribuer dans des orphelinats lors d'un pèlerinage à venir en Inde.

Une plainte a été déposée et une enquête de police a été ouverte pour tenter d'identifier et retrouver les malfaiteurs.

Quant au pèlerinage, il aura bien lieu puisque tout le voyage avait déjà été réservé. Mais ses participants n'auront pas l'occasion de faire les offrandes espérées.

Sainte-Foy-lès-Lyon

6 commentaires
leegeer le 09/10/2025 à 10:44

On pille bien les églises en emportant tous les objets du culte,les statues, les tableaux de la procession ainsi que les troncs ...rien d'étonnant a ce qu',ils s'attaquent aux temples bouddhistes...

Wat le 09/10/2025 à 10:16

Tout le monde sait.

Bamyan ! le 09/10/2025 à 10:01

Bouddhistes comme chrétiens sont trop naiïfs pour protéger leurs biens et patrimoines. D'autres en profitent allégrement Question de coyances !

Fatalement le 09/10/2025 à 09:40

C’est un coup des mexicains. Prochainement, ils cambrioleront sans avoir besoin de cagoules…

Chris696969 le 09/10/2025 à 09:30

"en pleine cérémonie l'après-midi"

Ils ne reculent devant rien.

Ex Précisions le 09/10/2025 à 09:19

Avec leur devanture dorée ça attire l'œil et les malfrats...

lolive06 le 09/10/2025 à 09:14

la racaille n a pas de limite

