Près de Lyon : l'argent du pèlerinage dérobé, plusieurs milliers d'euros s'envolent à la pagode bouddhiste

Le 28 septembre dernier, en pleine cérémonie l'après-midi, la Pagode Thiện Minh de Sainte-Foy-lès-Lyon a été victime d'un cambriolage.

Ce temple bouddhiste niché sur la colline, le seul de la région, attirait de nombreux fidèles lorsque plusieurs individus se sont infiltrés.

Et ils ont mis la main sur une forte somme d'argent liquide. Plusieurs milliers d'euros qui avaient été rassemblés par une quarantaine de personnes qui comptaient les redistribuer dans des orphelinats lors d'un pèlerinage à venir en Inde.

Une plainte a été déposée et une enquête de police a été ouverte pour tenter d'identifier et retrouver les malfaiteurs.

Quant au pèlerinage, il aura bien lieu puisque tout le voyage avait déjà été réservé. Mais ses participants n'auront pas l'occasion de faire les offrandes espérées.