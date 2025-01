La Métropole de Lyon abandonne son projet de chaufferie au bois à Sainte-Foy-lès-Lyon/Francheville

Ce mercredi, la Métropole de Lyon annonce abandonner son projet de chaufferie au bois, qui aurait dû s'installer sur le secteur de Sainte-Foy-lès-Lyon/Francheville pour alimenter le réseau de chaleur Saône-Yzeron. Et qui inquiétait logiquement de nombreux habitants.

La collectivité explique qu'un industriel installé à Collonges-au-Mont-d'Or produit "un fort potentiel de chaleur fatale" qui "pourra alimenter" le réseau en lieu et place de la chaufferie au bois.

La chaleur fatale, également connue sous le nom de chaleur de récupération, désigne la chaleur produite par un processus dont l'objectif principal n'est pas la production d'énergie, et qui est souvent gaspillée. L’enjeu est de capturer cette chaleur perdue et de la transporter pour en favoriser l'utilisation comme source thermique. Les sources de chaleur fatale sont variées, allant des fumées de fours aux équipements en cours de refroidissement.

"L’utilisation de cette énergie de récupération permettrait de chauffer majoritairement le nouveau réseau de chaleur, chauffant l’équivalent de 25 000 logements, mais aussi des entreprises et des équipements publics de la métropole. Grâce à cette avancée, les habitants des communes de Francheville, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune, Craponne et Lyon (5e et 9e arrondissements) pourront se chauffer principalement via la chaleur fatale produite par cet industriel. L’usage de cette énergie décarbonée permettra de ne pas recourir à la construction d'une grande chaufferie bois sur les communes de Sainte-Foy-lès-Lyon et de Francheville", se félicite la Métropole de Lyon.