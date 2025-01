Hélène Duvivier : "A Francheville, c'était haro sur les écologistes de la Métropole"

Dimanche soir, ce fut la douche froide pour les écologistes à Francheville. Hélène Duvivier est arrivée troisième avec 19% des voix, loin derrière Claire Pouzin (LR) et ses 41%.

"Il faut reconnaître que les résultats nous ont fortement déçus. On pensait qu'on serait largement au-dessus. (…) On a clairement baissé par rapport à 2020, passant de 30 à 20% des voix", admet la candidate écologiste.

Au second tour, Hélène Duvivier ne fera pas alliance avec Caroline Paris comme ce fut le cas en 2020 : "On perdrait chacune la moitié de nos électeurs, on ferait 30%, je ne vois pas l'intérêt. On reste cohérent, fidèle à nos valeurs".

Selon elle, "le message de la gauche n'est pas compris". Elle explique également sa défaite par un écolo-bashing : "En 2025, le mandat de la Métropole se termine, il y a encore beaucoup de travaux, notamment à Francheville. Les gens étaient très remontés. Il y a un ras-le-bol par rapport aux travaux".

"On a perdu, c'était haro sur les écologistes de la Métropole de la part des trois autres listes. Alors qu'à part moi, ce sont des gens de la société civile", conclut Hélène Duvivier.

00:00 Réaction par rapport au 1er tour

00:35 Résultats décevants

02:45 Raisons de l'échec

04:30 Ambitions revues à la baisse ?

07:59 Candidate en 2026 ?

08:19 René Lambert

09:03 Chaufferie à bois

10:15 Retour des habitants de Francheville