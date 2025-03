Jean-Jacques Selles : "Des rapports apaisés et constructifs entre Chassieu et la Métropole de Lyon"

A Chassieu, on a conscience que "la Métropole de Lyon, c'est un partenaire incontournable". Le maire Jean-Jacques Selles reconnaît un "manque de coopération sur certains sujets" mais "on a des rapports apaisés et constructifs".

L'édile est toutefois déçu sur le plan des transports : "On aurait aimé que le tramway desserve notre zone industrielle, où travaillent chaque jour 10 000 personnes".

Parmi les communes les plus proches géographiquement parlant de The Village, Jean-Jacques Selles n'est pas opposé à l'ouverture dominicale du village des marques de Villefontaine : "Il n'y a pas de sujet. Il faut laisser la population aller vers les commerces quand elle le souhaite".

Candidat à sa réélection en 2026, il espère également que la droite l'emportera aux métropolitaines. Cela passera par une alliance, y compris avec son ancienne adjointe Nicole Sibeud. "Deux ans avant les élections, certains ont des ailes qui commencent à pousser", rétorque-t-il à ceux qui dénoncent ses méthodes de travail.

00:00 Fin du mandat

00:57 Relations avec la Métropole de Lyon

01:22 ZFE

02:58 Pas de tramway pour Chassieu

04:01 The Village

05:18 Elections 2026

06:37 Problème avec la méthode Sellès ?

07:44 Candidat l'an prochain