Près de Lyon : la douane le pince avec 22 000 euros de drogue dans un sac

Il y a quelques jours, le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône jugeait un Lyonnais intercepté par les douaniers au péage de Limas le 28 octobre dernier. A bord de son véhicule, il tentait de convoyer jusqu'à Villefranche un sac de stupéfiants dont la valeur a été estimée à près de 22 000 euros.

Recruté en amont par un inconnu dans le 8e arrondissement de Lyon, il avait accepté le deal contre une somme d'argent : un peu plus de 500 euros.

Deux ans de prison dont la moitié avec sursis ont été requis, ainsi qu'une amende douanière équivalente au montant de la drogue saisie. Une peine suivie par les juges caladois, qui ont choisi de lui accorder la possibilité d'effectuer la partie ferme sous bracelet électronique.