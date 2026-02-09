Lyon : squat dans l'appartement d’un député RN, la police intervient en pleine nuit

Les faits se sont produits peu avant 23 heures, jeudi 5 février, dans le quartier de la Guillotière, à Lyon. Alertés pour un squat, les policiers se sont rendus rue Montesquieu, dans le 7e arrondissement.
Sur place, ils ont découvert qu’un homme occupait illégalement un appartement mis en location. Le logement appartient à Thibaut Monnier, député RN de la 4e circonscription de la Drôme.
Des dégradations ont été constatées sur la porte d’entrée du bien, laissant supposer une intrusion forcée. L’occupant a été interpellé dans la soirée. Selon les éléments recueillis, il a accepté de suivre les forces de l’ordre sans opposer de résistance.
Contacté, le parlementaire a confirmé à nos confrères d'Actu.fr avoir été "été victime d'un squat" dans cet appartement lyonnais qu’il propose à la location.
Comme dans l'affaire de la magistrate enlevée , selon que tu sois nanti ou citoyen lambda , les affaires sont vites traitées et résolues , demandez ce qu'en pensent les milliers de français qui sont dans le même cas que ce député !!!!!
Bienvenue en France, lorsque vous faites partie de la "haute" tout va dans votre sens. Votre logement est squatté? Pas d'inquiétude! La police interviendra dans l'heure suivante pour expulser les vilains squatteurs.
Lorsque vous faites partie du bas peuple, peu importe si votre logement est squatté, personne n'agira. Les gentils squatteurs pourront rester à leur guise dans votre logement.
Waaah quand c'est un député sa va vite, mais pour un particulier la procédure prend des années.
Pourquoi une (future) loi ne pourrait-elle pas considérer les squateurs tels des cambrioleurs ?
Si des cambrioleurs s'introduisent dans une maison, la police peut tout à fait intervenir pour les déloger et les arrêter, au motif qu'ils sont chez quelqu'un en train de le voler.
Pareil pour les squateurs : ils sont chez quelqu'un en train de le voler, de voler sa propriété, se l'accaparer (l'appartement).