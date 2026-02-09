Lyon : squat dans l'appartement d’un député RN, la police intervient en pleine nuit

Les faits se sont produits peu avant 23 heures, jeudi 5 février, dans le quartier de la Guillotière, à Lyon. Alertés pour un squat, les policiers se sont rendus rue Montesquieu, dans le 7e arrondissement.

Sur place, ils ont découvert qu’un homme occupait illégalement un appartement mis en location. Le logement appartient à Thibaut Monnier, député RN de la 4e circonscription de la Drôme.

Des dégradations ont été constatées sur la porte d’entrée du bien, laissant supposer une intrusion forcée. L’occupant a été interpellé dans la soirée. Selon les éléments recueillis, il a accepté de suivre les forces de l’ordre sans opposer de résistance.

Contacté, le parlementaire a confirmé à nos confrères d'Actu.fr avoir été "été victime d'un squat" dans cet appartement lyonnais qu’il propose à la location.