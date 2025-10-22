Campement de fortune évacué sous les voûtes de Perrache à Lyon : cinq occupants en situation irrégulière remis à la PAF

À la demande de la Métropole de Lyon, les forces de l’ordre sont intervenues ce mardi 21 octobre au matin pour évacuer le campement sauvage installé passage France Péjot, sous les voûtes de Perrache (Lyon 2e).

Le site, composé de tentes et d’abris de fortune, abritait environ 25 personnes, principalement des hommes. Selon les autorités, cinq d’entre eux, âgés de 20 à 41 ans et de nationalité algérienne, marocaine, tunisienne et égyptienne, ont été identifiés comme étant en situation irrégulière. Ils ont été transférés dans les locaux de la police aux frontières (PAF).

Les autres occupants ont été pris en charge par les services compétents afin de trouver une solution de relogement. Une opération de nettoyage a ensuite été menée sur place.

Sur les réseaux sociaux, Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement, a salué cette intervention : "Ça faisait plusieurs mois que les commerçants et mes habitants se plaignaient de très nombreuses nuisances à cause de ce grand squat. […] Nous allons désormais proposer de sécuriser ces parkings vélo."

La Métropole de Lyon a en ce sens indiqué qu’elle prévoyait d’installer des dispositifs de protection pour empêcher toute nouvelle installation sur le site.

Cette évacuation s’inscrit dans une série d’opérations similaires menées ces dernières semaines à Lyon, à la demande des collectivités, pour répondre aux préoccupations locales liées aux occupations illégales d’espaces publics.