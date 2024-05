"Clarifier le statut de cette occupation" : un rassemblement de soutien au squat Denuzière à Lyon

Plusieurs collectifs appellent à un rassemblement de soutien aux habitants du squat Denuzière à Lyon et veulent surtout interpeller le maire Grégory Doucet et son adjointe en charge des solidarités et de l’inclusion sociale Sandrine Runel.

"Mme Runel est venue dès novembre 2023 rencontrer les habitants et a annoncé sa volonté d’aller vers un conventionnement. Et depuis ? Ce bâtiment n’est pas chauffé et insuffisamment équipé, difficile à isoler. Certes les occupants n’ont pas été jetés dehors, mais dans quelles conditions ont-ils passé l’hiver ? Depuis 6 mois : des fonds ont été trouvés pour financer les travaux d’amélioration du bâti. Mais rien n’a été fait car il manque l’essentiel : l’engagement de la Mairie", peut-on lire dans un communiqué commun des collectifs qui dénoncent "l’inertie" de la municipalité lyonnaise dans ce dossier.

"Monsieur Doucet, Mme Runel : le temps presse !!! Il ne tient qu’à vous de sortir de l’impasse une centaine d’occupants, familles, enfants et célibataires", réclament les collectifs dont les revendications sont notamment "de clarifier le statut de cette occupation".

Le rassemblement de soutien se tiendra ce mardi à 17h30 sur la place de la Comédie.