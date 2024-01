Lyon : rassemblement des forces de police à l’occasion de la "journée noire"

Alliance police nationale du Rhône a annoncé à travers un communiqué organiser un "jeudi noir". Le rassemblement des forces de police se fera devant la préfecture du Rhône à 12h30 ce jeudi. Ils annoncent que cet évènement sera le premier d’une "longue série qui prendra fin que lorsque nous aurons toutes les réponses attendues".

Leurs revendications concernent les Jeux Olympiques 2024, soulignant des efforts supplémentaires qui leurs seront imposés, "sans aucune contrepartie sérieuse et avec un manque de considération criant".

Des mesures exigées

Alliance police nationale énumère la liste des exigences souhaitées, comprenant des engagements sur les conditions de travail, sur des mesures de reconnaissance pérenne et sur l’accompagnement social durant cette période.

Les policiers désirent aussi une "prime exceptionnelle pour tous", regroupant "tous grades et tous corps" et le paiement de la totalité de leurs heures supplémentaires. Ils veulent que l’indemnité d’absence missionnelle soit mise en place, ainsi que "des mesures spécifiques" pour les PATS qui "assumeront une charge de travail exceptionnelle pour le bon déroulement des J.O et aux J.O.P".