Lyon : un rassemblement à la Duchère ce vendredi pour dire "stop" aux fusillades

La Duchère n’a pas manqué de faire la Une des journaux ces derniers mois. Le quartier du 9e arrondissement de Lyon a en effet été le théâtre de nombreuses fusillades, la plus récente remontant au 4 avril dernier durant laquelle deux jeunes de 17 et 18 ans avaient été blessés aux jambes et aux pieds, tout près du lycée La Martinière-Duchère.

L’année la plus marquante fut celle de 2022 où des coups de feu avaient mortellement blessé dans la barre Sakharov deux individus âgés de 16 et 20 ans, connus des services de police.

Face à ces violences intervenant souvent sur fond de trafic de stupéfiants, le collectif "On s’en mêle 69" a décidé de dire "stop" à ces fusillades en organisant ce vendredi en début de soirée un rassemblement citoyen. Les habitants sont attendus à partir de 18h sur la place Abbé Pierre.