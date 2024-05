"Doucet, cesse d’expulser !" : un rassemblement ce jeudi à Lyon pour demander la réquisition de logements

Jour de conseil municipal ce jeudi. En marge des débats, un rassemblement se tiendra en début de soirée sur la place de la Comédie afin de demander la réquisition des logements vacants par la municipalité lyonnaise. Le rendez-vous est donné à partir de 18h avec comme slogan : "Doucet, cesse d’expulser ! Réquisitionne des logements pour les personnes à la rue !".

"Nous parents, personnels des établissements scolaires, militants et élus qui sommes mobilisés pour faire respecter le droit des enfants et de leurs familles à avoir un logement, nous ne pouvons pas tolérer l’expulsion décidée le 3 mai par le Maire de Lyon et son adjointe aux Solidarités", peut-on lire dans cet appel pour la réquisition des logements vacants.

Ce jour-là, le gymnase Dargent dans le 8e arrondissement avait été évacué alors que se trouvaient sur place près de 170 personnes dont 70 enfants. Les forces de l’ordre étaient intervenues à la demande de la mairie. Le scénario s’était répété quelques semaines plus tard au gymnase Chanfray dans le 2e arrondissement faisant couler beaucoup d’encre.

"Il n’y a, dans l’immédiat, pas d’autres solution que la réquisition par le Maire de Lyon d’une partie des 25 000 logements vacants dans la ville pour permettre de loger ces personnes à la rue", est-il également expliqué par les organisateurs du rassemblement.