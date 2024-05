Rassemblement à Lyon pour les droits trans : "Il faut que nous arrêtions d’être vingt ans en retard"

Tout comme le 5 mai dernier, Lyon répond à l’appel.

Plusieurs associations et collectifs défileront ce samedi pour la défense des droits trans. La marche débutera à 17h devant l’Hôtel de Ville et se finira dans le 3ème arrondissement de Lyon sur la place Guichard.

Toutes les personnes trans et ses allié(e)s sont invitées à se réunir.

Un rassemblement aux multiples revendications

Initiés par des membres de l’association Riposte Trans Lyon, trois grandes revendications ressortent du communiqué. Parmi elles, "la liberté de vivre sa sexualité et l’autodétermination de son sexe".

Pour ce fait, les associations réclament des avancées majeures en médecine notamment sur le remboursement garanti "à toute forme de transition médicale et aux médicaments".

Les associations réclament, entre autres, l’accès au changement de la mention de sexe et du prénom à l’état civil. Une mesure déjà possible mais qui requiert de nombreuses preuves et un passage au tribunal judiciaire.

Ces avancées permettraient selon le communiqué "d’arrêter d’être vingt ans en retard".

Dans le viseur notamment, les partis de droite et d’extrême-droite qui "ont fait des personnes trans leur nouvelle cible". Selon le communiqué, ces derniers promeuvent des "lois transphobes" visant à faire reculer des droits "acquis de haute lutte".