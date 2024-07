Lyon : nouveau rassemblement pour appuyer le programme du Nouveau Front Populaire au gouvernement

"Les résultats des élections doivent être entendus et appliqués", rappelle le syndicat dans un communiqué.

Cela comprend notamment la mise en place d’une augmentation des salaires et des pensions, l’abrogation de la réforme des retraites et de l’assurance chômage, ainsi que la réindustrialisation du pays pour répondre au défi environnemental.

Le rassemblement dénoncera par la même occasion les valeurs et idéaux de l’extrême-droite qui "est toujours l’ennemie des travailleurs et travailleuses".

La CGT tient à rappeler que les élus du Rassemblement National "votent contre l’augmentation du SMIC, des salaires et des petites retraites", "il reste un parti raciste, antisémite, homophobe, sexiste et violent".

"On se syndique. On s’organise. On fait aboutir nos revendications grâce à la pression populaire", scande la CGT qui appelle au soutien pour faire appliquer le programme du Nouveau Front Populaire à l’Assemblée nationale.

Plusieurs partis locaux ont appelé à participer au rassemblement : LFI, le PCF, les Ecologistes, mais pas le PS.

Le rendez-vous est donné ce jeudi à 12h devant la préfecture du Rhône, plus précisément au square Delestraint.